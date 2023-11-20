في ذكراها..سر صادم وراء زواج عبد الحكيم عامر لـ برلنتي عبد الحميد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة برلنتى عبد الحميد والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية المهمة التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

برلنتى عبد الحميد

تزوجت الفنانة برلنتي عبد الحميد من المشير عبد الحكيم عامر والذى كان يعد الرجل الثانى بعد الرئيس عبد الناصر إنذاك ، و انجبت منه ولداً واحداً هو عمرو عبد الحكيم عامر.

وأصبحت برلنتى عبد الحميد الزوجة الثانية للمشير عبد الحكيم عامر واعتزلت برلنتى عبد الحميد التمثيل عام 1964 بعد زواجها من المشير عبدالحكيم عامر، ثم عادت بعد 12 سنة عام 1976 بفيلم العش الهاديء مع محمود يس ، وتوالت بعدها الأعمال حيث كان أخر عمل ليها هو مسلسل " مخلوق أسمه المرأة عام 1990.

بعدها علم الرئيس جمال عبد الناصر بالقصة كاملة وعندما تحدث مع نائبه المشير عبد الحكيم عامر؛ لم ينف الزواج، وأكد للرئيس أن زواجه من برلنتى لم يعلم به أحد.

وحاول عبدالناصر أن يخفف من وطأة الحوار، فسأل نائبه وعلى وجهه ابتسامه مصالحة، هل صحيح برلنتى حلوة كما يقولون؟؛ فرد عليه المشير أنه لم يتزوجها لمجرد أنها امرأة جميلة، لكن لأنها أغنته عن صداقة الرجال، بثقافتها وصراحتها وخفة ظلها.

قدمت برلنتي عبد الحميد كتابين كشفت فيهما عن تفاصيل زواجها من المشير عبد الحكيم عامر ، بالإضافة الى شاهدتها فى بعض الأمور ، وحمل الكتاب الأول أسم “ المشير وأنا ” ، إما الكتاب الثانى فكان بعنوان “ الطريق الى قدرى … الطريق الى عامر ” ، والذى صدر عام 2002 .

قدمت الفنانة درة شخصية الفنانة برلنتي عبد الحميد فى مسلسل “ صديق العمر ”.