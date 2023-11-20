عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكراها..سر صادم وراء زواج عبد الحكيم عامر لـ برلنتي عبد الحميد

برلنتى عبد الحميد
برلنتى عبد الحميد

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة برلنتى عبد الحميد والتى قدمت عدد من الأعمال الفنية المهمة التى تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

برلنتى عبد الحميد

تزوجت الفنانة برلنتي عبد الحميد من المشير عبد الحكيم عامر والذى كان يعد الرجل الثانى بعد الرئيس عبد الناصر إنذاك ، و انجبت منه  ولداً واحداً هو عمرو عبد الحكيم عامر.

وأصبحت برلنتى عبد الحميد الزوجة الثانية للمشير عبد الحكيم عامر واعتزلت برلنتى عبد الحميد  التمثيل عام 1964 بعد زواجها من المشير عبدالحكيم عامر، ثم عادت بعد 12 سنة عام 1976 بفيلم العش الهاديء مع محمود يس ، وتوالت بعدها الأعمال حيث كان أخر عمل ليها هو مسلسل " مخلوق أسمه المرأة عام 1990.

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

أثارت الجدل بالغناء حافية القدمين.. أصالة تكشف المستور لأول مرة.. اعرف السبب

هل أصيبت بالسرطان؟.. نجوى إبراهيم تزوجت 3 مرات منهم حارس الأهلي.. ورفضت فيلم يوسف شاهين بسبب القبلات

بعدها علم الرئيس جمال عبد الناصر بالقصة كاملة وعندما تحدث مع نائبه المشير عبد الحكيم عامر؛ لم ينف الزواج، وأكد للرئيس أن زواجه من برلنتى لم يعلم به أحد.

وحاول عبدالناصر أن يخفف من وطأة الحوار، فسأل نائبه وعلى وجهه ابتسامه مصالحة، هل صحيح برلنتى حلوة كما يقولون؟؛ فرد عليه المشير أنه لم يتزوجها لمجرد أنها امرأة جميلة، لكن لأنها أغنته عن صداقة الرجال، بثقافتها وصراحتها وخفة ظلها.

قدمت برلنتي عبد الحميد كتابين كشفت فيهما عن تفاصيل زواجها من المشير عبد الحكيم عامر ، بالإضافة الى شاهدتها فى بعض الأمور ، وحمل الكتاب الأول أسم “ المشير وأنا ” ، إما الكتاب الثانى فكان بعنوان “ الطريق الى قدرى … الطريق الى عامر ” ، والذى صدر عام 2002  .

قدمت الفنانة درة شخصية الفنانة برلنتي عبد الحميد فى مسلسل “ صديق العمر ”.

أعمال برلنتي عبد الحميد الفنانة برلنتى عبد الحميد برلنتي عبد الحميد أفلام برلنتى عبد الحميد ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

وائل حمدى: تقديم أنف وثلاث عيون برؤية عصرية .. خاص

هل أصيبت بالسرطان؟.. نجوى إبراهيم تزوجت 3 مرات منهم حارس الأهلي.. ورفضت فيلم يوسف شاهين بسبب القبلات

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

أثارت الجدل بالغناء حافية القدمين.. أصالة تكشف المستور لأول مرة.. اعرف السبب

وائل حمدي: ظافر العابدين الأنسب لشخصية الدكتور هاشم في "أنف وثلاث عيون"|خاص

في عيد ميلادها.. أسرار زواج هند صبري.. و25 صورة مثيرة للجدل

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

وائل حمدى يكشف عن تفاصيل الاتفاق على تقديم فيلم أنف وثلاث عيون

ترشيحاتنا

شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع في الأسعار

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

وزير الزراعة: سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه.. ونحاول تقليل فجوة استيراده

هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج؟.. الإفتاء: بهذه الحالة

وسط تعتيم كبير .. لماذا سرح الصهاينة جنود الاحتياط .. تفاصيل

أول تعليق من الولايات المتحدة على اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ