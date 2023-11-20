أثناء إدارتها للقطاع.. إيهود باراك: إسرائيل أنشأت المخابئ أسفل مستشفى الشفاء

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، اليوم الاثنين أن المخابئ الموجودة أسفل مجمع الشفاء الطبي "بناها مطورون إسرائيليون" عندما كانت إسرائيل تدير المكان قبل عقود.

وانسحبت إسرائيل من قطاع غزة في 2005 خلال وجود أرئيل شارون على رأس حكومة الاحتلال، بعد انتهاء الانتفاضة الثانية.

وأوضح إيهود باراك: "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان لذلك أبقيناها "الأنفاق" لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".

وادعى باراك في مقابلته على "سي إن إن" أن حماس تستخدم هذه الأنفاق، لإدارة عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي، زاعما وجود أماكن أخرى تحت المستشفيات الأخرى.