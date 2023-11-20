سلمى لاغرلوف.. قصة الكاتبة التي عشقت القدس ووضعت صورتها على عملة السويد

تحل اليوم ذكرى ميلاد سلمى لاغرلوف، أول كاتبة سويدية تفوز بجائزة نوبل في الأدب، قررت لاغرلوف ترك مهنة التدريس لتكرس وقتها وجهودها للأدب. ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1858.

بدأت لاغرلوف حياتها المهنية كمدرسة لمدة عشر سنوات بين عامي 1885 و1895. أصبحت معروفة في عالم الأدب بعد نشر روايتها الأولى "ملحمة غوستا برلنغ" في عام 1891. كانت هذه الرواية محطة هامة في تاريخ الأدب السويدي الرومانسي.

في مطلع القرن العشرين، قامت لاغرلوف برحلة إلى فلسطين واستقرت في القدس. عند عودتها إلى السويد، نشرت كتابًا يحكي قصتها وانطباعاتها عن هذه المدينة الفريدة من نوعها، وصدر في عامي 1901 و1902.

إصدارات سلمى لاغرلوف

من بين إصداراتها الأكثر شهرة "رحلة نيلز هولجرسونز الرائعة عبر السويد"، وكتاب "القدس" الذي تم تحويله إلى فيلم ناجح عالميًا. تم اقتباس العديد من قصصها الرائعة وأعمالها الأدبية الأخرى في أفلام مبكرة من قبل فيكتور سيستروم، الرائد في صناعة السينما السويدية.

في عام 1909، حصلت الكاتبة السويدية على جائزة نوبل في الأدب تقديرًا لإبداعها في تصوير مشاعر النفس البشرية وخيالها النابض بالحياة والمثالية النبيلة التي تتميز بها أعمالها.

تم تحويل منزلها في مدينة مورياكا إلى متحف تحتفظ بمقتنياتها تكريمًا لها. وقد قررت الحكومة السويدية وضع صورتها على العملة السويدية بفئة 20 كرونا تكريمًا لإرثها الثقافي والأدبي.