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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احترس منها.. أخطاء غير متوقعة في تربية الأطفال

أخطاء التربية
أخطاء التربية

يقع الكثير من الآباء في أخطاء تربية الأطفال مما يتسبب في تدمير شخصيتهم وفشلهم في حياتهم العملية والشخصية 

 ووفقا لما جاء في موقع cnbc اهم الأخطاء الشائعة في تربية الأطفال

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1. التقليل من مشاعر طفلك
يحتاج الأطفال إلى معرفة أنه من الصحي التعبير عن مشاعرهم والتحدث عنها وعندما يقول الآباء لأطفالهم أشياء مثل لا تحزنوا كثيرًا بشأن ذلك أو إن الأمر ليس بالأمر الكبير، فإنهم يرسلون رسالة مفادها أن المشاعر لا تهم وأنه من الأفضل قمعها وهذا خطأ كبير في تربية الأطفال  بدلا من ذلك قول : ”أعلم أنك خائف الآن ثم اسألهم عما يعتقدون أنه سيجعلهم يشعرون بالتحسن وهذا يعلمهم كيفية إدارة العواطف والتعامل معها بأنفسهم.

2. إنقاذهم دائمًا من الفشل
كآباء، من الصعب أن نشاهد أطفالنا وهم يكافحون من خلال التحديات التي نعلم أنه يمكننا حلها بسهولة لهم  .

لكن فكر في الأمر بهذه الطريقة: إذا كان أداء طفلك سيئًا في المدرسة، فأنت تعلم أن إخباره بإجابات الواجب المنزلي لن يؤدي إلا إلى نتائج عكسية، لأنك لا تستطيع أن تكون في الفصل الدراسي عندما يتعين عليه إكمال تلك الاختبارات بمفرده.

الفشل جزء كبير من النجاح و إذا لم يُمنح الأطفال أبدًا الفرصة لتعلم الدروس التي تأتي مع الفشل، فلن يتمكنوا أبدًا من تطوير المثابرة التي يحتاجونها للنهوض مرة أخرى بعد النكسة.

3. الإفراط في تدليل أطفالك
الأطفال يحبون الأشياء، والآباء يحبون إعطائها لهم و لكن الأبحاث تظهر أنه عندما تعطي أطفالك ما يرغبون فيه، فإنهم يفقدون المهارات المتعلقة بالقوة العقلية، مثل الانضباط الذاتي.

تريد أن يكبر أطفالك وهم يعلمون أنه من الممكن تحقيق ما يريدون، إذا عملوا من أجل ذلك ويمكن للوالدين تعليم أطفالهم تعلم ضبط النفس من خلال وضع قواعد واضحة لأشياء مثل إنهاء الواجبات المنزلية قبل وقت الشاشة أو القيام بالأعمال المنزلية لزيادة المخصصات 
حتى يتمكنوا من شراء الأشياء بأنفسهم، مع العلم أنهم حصلوا عليها  .

4. توقع الكمال
من الطبيعي أن ترغب في أن يسعى طفلك إلى تحقيق أهداف كبيرة وأن يكون الأفضل في كل شيء ولكن هذه ليست الطريقة الصحيحة  ويمكن أن يؤدي تحديد مستوى مرتفع للغاية إلى مشكلات تتعلق باحترام الذات والثقة في وقت لاحق من الحياة.

قم ببناء القوة العقلية لدى أطفالك من خلال التأكد من أن التوقعات واقعية وحتى لو لم يقابلهم أطفالك، فإن النكسات التي يواجهونها ستظل تعلمهم دروسًا قيمة في الحياة وكيفية النجاح في المرة القادمة.

5. التأكد من شعورهم بالراحة دائمًا
هناك العديد من الأشياء التي قد تجعل طفلك يشعر بعدم الارتياح، خاصة عندما يتعلق الأمر بفعل شيء جديد: تجربة أطعمة جديدة، أو تكوين صداقات جديدة، أو ممارسة رياضة جديدة، أو الانتقال من المنزل، والاضطرار إلى الذهاب إلى مدرسة جديدة.

ولكن تمامًا مثل الفشل، فإن احتضان اللحظات غير المريحة يمكن أن يعزز القوة العقلية وشجع أطفالك على تجربة أشياء جديدة وساعدهم على البدء، لأن هذا هو الجزء الأصعب ولكن بمجرد اتخاذ هذه الخطوة الأولى، قد يدركون أن الأمر ليس بالصعوبة التي كانوا يعتقدون أنها ستكون وأنهم ربما يكونون جيدين في ذلك

6. عدم وضع حدود بين الوالدين والطفل
تريد أن يتخذ أطفالك قراراتهم بأنفسهم، لكنهم يحتاجون إلى معرفة أنك الرئيس و على سبيل المثال، إذا حددت حظر تجول لطفلك البالغ من العمر 12 عامًا، فتأكد من التزامه به كل ليلة (أو قدر الإمكان).

الأطفال الأقوياء عقليًا لديهم آباء يفهمون أهمية الحدود

7. عدم الاهتمام بنفسك
كلما تقدمنا ​​في السن، أصبح من الصعب الحفاظ على العادات الصحية على سبيل المثال، تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة يوميًا، وتخصيص وقت لاستعادة هذه العادات ولهذا السبب من المهم أن تكون نموذجًا لعادات الرعاية الذاتية لأطفالك.

ومن المهم ممارسة مهارات التأقلم الصحية أمام أطفالك وعلى سبيل المثال، إذا كنت متوترًا بشأن العمل، ففكر في إخبار طفلك ولقد قضيت يومًا متعبًا للغاية في العمل، وسأسترخي مع الشاي وكتابًا

تريسي هاتشينسون ، دكتوراه، LMHC، معالج يتمتع بخبرة سريرية تزيد عن 18 عامًا وهي كاتبة عمود منتظمة في مجلة علم النفس اليوم، وقد تم نشر أبحاثها حول علم النفس الإيجابي والصحة العقلية وعلم النفس العاطفي في العشرات من المجلات الأكاديمية والكتب المدرسية التي يراجعها النظراء.
 

الاطفال الأخطاء الشائعة القوة العقلية الواجبات المنزلية تربية الاطفال ضبط النفس علم النفس

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