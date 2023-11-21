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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

حقق 14000 دولار.. حكاية فلتر البطيخ المثير للجدل عبر التيك توك

صدى البلد

أثار فلتر البطيخ والذي تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل  ليساعد في جمع آلاف الدولارات في أيام معدودة .

 وفق مجلة "ذا تايمز" يهدف الفلتر إلى دعم المدنيين وذلك  بقطاع غزة والذي يعد غارق منذ شهرين وذلك تحت نار الغارات الإسرائيلية، والتي حصدت أكثر من 12 ألف شخص، من الأطفال والنساء وقد عمد آلاف المستخدمين إلى القيام بتحميل "الفلتر" الأسبوع الماضي وذلك على المنصة، بواسطة مستخدمة تدعى جوردان جونسون، وهي من  صناع المحتوى تبلغ من العمر 27 عاماً.

ويعد الفلتر" عبارة عن لعبة بسيطة يقوم المستخدم  من خلالها بسحب بطيخة عبر خط متعرج وذلك لجمع البذور، والأموال من خلال برنامج خاص بتيك توك في كل مرة.

على الجانب الآخر قد تذهب الأموال المجموعة إلى الأردن، والذي يخطط للتبرع بالمبلغ الإجمالي إلى العديد من الجمعيات الخيرية والتي تقدم العديد من المساعدات لسكان غزة،.

 أوضحت جونسون أنها قد أرادت إنشاء الفلتر وذلك بهدف التبرع منذ البداية ومنذ أن أطلقت جونسون الفلتر خلال الأيام الماضية ،قد  تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق  14000 دولار.

 

 

فلتر البطيخ مقطع فيديو تطبيق التيك توك

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