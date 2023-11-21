اعتدى على صديق الطفولة.. زوج ريهانا في ورطة كشفتها كاميرات المراقبة

بعد عامين من ارتكابه جريمة مروعة، تمكن القضاء الامريكي من التحقيق مع مطرب راب شهير، إذ سيمثل مغني الراب آيساب روكي والد ابني ريهانا، للمحاكمة بتهمة الاعتداء على صديق الطفولة السابق بسلاح ناري في عام 2021.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه المعلومات بحسب حكم قاض في لوس أنجلوس، تم اتخاذ القرار يوم الاثنين خلال اليوم الثاني من جلسة الاستماع الأولية، التي حضرها A$AP Rocky، واسمه الحقيقي راكيم مايرز.

ويقول ممثلو الادعاء إن مايرز، 35 عامًا، صوب مسدسًا وأطلق النار على تيريل إيفرون، مما تسبب في إصابته، ودفع مايرز، وهو أب لطفلين من المغنية ريهانا، بأنه غير مذنب.

ويواجه مايرز، المرشح لجائزة جرامي، والذي أصدر ألبومين احتلا المركز الأول في الولايات المتحدة، تهمتين بارتكاب جناية اعتداء بسلاح ناري، ويمكن أن يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى تسع سنوات إذا ثبتت إدانته.

ويعد إيفرون، الذي كان جزءًا من مجموعة الهيب هوب A$AP Mob ويعرفه منذ وقتهما معًا في مدرسة ثانوية في نيويورك، يزعم بشكل منفصل في دعوى قضائية أنه ضحية الاعتداء والضرب والإهمال والاضطراب العاطفي .

يقول إيفرون، المعروف باسم A$AP Relli، إن مايرز استدرجه إلى مكان غامض خارج فندق W في هوليوود، لوس أنجلوس، في 6 نوفمبر 2021 لمناقشة الخلاف، لكن تُظهر لقطات كاميرات المراقبة للاعتداء المزعوم الذي تم عرضه في المحكمة مايرز وهو يلوح بمسدس ويطلق النار، حسبما شهد محقق في لوس أنجلوس في وقت سابق من هذا الشهر.

وينفي محامو مايرز أن يكون موكلهم هو الذي ظهر في الفيديو وهو يحمل البندقية ويطلق النار، وكان على قاضي المحكمة العليا إم إل فيلار فقط أن يقرر ما إذا كانت هناك أدلة كافية للمضي قدماً في القضية، وليس ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت. إن عبء الإثبات أقل بكثير بالنسبة لجلسات الاستماع الأولية مثل هذه.

ويقاضي السيد إيفرون أيضًا مايرز، مدعيًا أنه بعد مشاجرة كلامية، وبحسب أوراق المحكمة، فإن إيفرون أصيب برصاصة أو شظايا في يده اليسرى واحتاج إلى رعاية طبية. وهو يسعى للحصول على تعويضات لا تقل عن 25 ألف دولار.