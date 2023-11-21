إيطاليا تتأهل لـ يورو 2024 على حساب أوكرانيا.. وإنجلترا تتعادل مع مقدونيا الشمالية 1-1

تأهل منتخب إيطاليا لمنافسات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) رغم تعادله سلبيًا مع مستضيفه أوكرانيا، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب باي أرينا في مدينة ليفركوزن الألمانية، ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للبطولة.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الإيطالي مرحلة التصفيات في المركز الثاني بالمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة، بالتساوي مع منتخب أوكرانيا الذي حل ثالثا بنفس النقاط، ويستفيد منتخب إيطاليا (الأزوري) من المواجهات المباشرة التي تقع بصالحه.

وبلغت إيطاليا نهائيات اليورو للمرة الحادية عشرة، في حين ستخوض أوكرانيا الملحق المؤهل للبطولة.

وفي نفس المجموعة، اختتم المنتخب الإنجليزي مشواره في تصفيات يورو 2024، بالتعادل مع مضيفه منتخب مقدونيا الشمالية 1-1.

وسجل إنيس برادهي هدف مقدونيا الشمالية في الدقيقة 41، فيما سجل المقدوني ياني أتاناسوف هدف التعادل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 59.

وبقيت إنجلترا- التي ضمنت تأهلها في وقت سابق- في صدارة المجموعة برصيد 20 نقطة، فيما بقيت مقدونيا الشمالية رابعة برصيد 8 نقاط.