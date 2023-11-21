اليوم.. مركز إبداع الإسكندرية يعرض الفيلم البريطاني جريمة في قطار الشرق السريع

يعرض مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم الثلاثاء، الفيلم البريطاني "جريمة في قطار الشرق السريع" (Murder on the Orient Express)، ضمن فعاليات نادي السينما، تحت إشراف الناقد محمد كمال، وذلك بمقر المركز وسط الإسكندرية.

الفيلم مأخوذ عن رواية للكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي، تحمل نفس الاسم، وتدور الأحداث في إطار من الإثارة والغموض، حيث يحقق المحقق الشهير هرقل بوارو في جريمة قتل راح ضحيتها أحد الأثرياء كان يسافر على متن قطار الشرق السريع الذي يعد أسرع قطارات العالم، وتجري تحقيقات مكثفة مع ركاب القطار للتوصل إلى هوية الجاني.

يجمع الفيلم بين أشهر نجوم السينما العالمية منهم شون كونري، ولورين باكال، وألبرت فيني، وأنجريد برجمان، وفانيسا ريدجريف، وريتشارد ويدمارك، ومايكل يورك، وجاكلين بيسيه، وجان بيير كاسال، وجون جيلجود، ومارتن بالسام، وأنتوني بيركنز، وإخراج كينيث براناه.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع، هو أول مركز ثقافي مصري أنشئ بالإسكندرية، يهدف إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه؛ من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.