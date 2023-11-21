أخبار العالم| هنية: نقترب من الاتفاق على هدنة.. فرنسا والصين: حل الدولتين سبيل أساسي لوقف الصراع.. أهالي المحتجزين الإسرائيليين يشتبكون مع بن جفير

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة21/11/2023 07:00 صأعلن إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنه سلم رد الحركة “للإخوة في قطر والوسطاء”، مؤكدا قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل.

افادت وكالة الأنباء الصينية بأن الرئيس شي جين بينغ ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء يتفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع

دارت اشتباكات مكثفة خلال اجتماع للجنة في البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، حيث اشتبك أفراد عائلات بعض المحتجزين في غزة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير

التقت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر، الاثنين، بحسب بيان للجنة الدولية.

إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي في شمال غزة كان متناسبًا و'يتوافق تمامًا مع القانون الدولي

طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، المجتمع الدولي- ممثلًا بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن- بتحمل مسئولياته إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والجرائم والمجازر التي يرتكبها في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد السفير عبدالله السعدي- في كلمة بلاده التي ألقاها خلال اجتماع

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة 'لا مثيل له وغير مسبوق' مقارنة بأي صراع منذ عام 2017.

وأطلق الاحتلال النار على النازحين رغم قوله إنه سمح لهم بالخروج من هذا الممر الآمن.