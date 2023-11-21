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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أخبار العالم| هنية: نقترب من الاتفاق على هدنة.. فرنسا والصين: حل الدولتين سبيل أساسي لوقف الصراع.. أهالي المحتجزين الإسرائيليين يشتبكون مع بن جفير

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة

هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة هنية: سلمنا رد حماس إلى قطر والوسطاء.. ونقترب من الاتفاق على هدنة21/11/2023 07:00 صأعلن إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، أنه سلم رد الحركة “للإخوة في قطر والوسطاء”، مؤكدا قرب التوصل إلى اتفاق هدنة مع إسرائيل. 

فرنسا والصين: حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع بين فلسطين وإسرائيل

افادت وكالة الأنباء الصينية بأن الرئيس شي جين بينغ ونظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء يتفقان على أن حل الدولتين هو السبيل الأساسي لوقف دائرة الصراع

أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس يشتبكون مع بن جفير

دارت اشتباكات مكثفة خلال اجتماع للجنة في البرلمان الإسرائيلي، الاثنين، حيث اشتبك أفراد عائلات بعض المحتجزين في غزة مع وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير

الصليب الأحمر: مستعدون لتسهيل إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس بعد توافق أطراف النزاع

التقت ميريانا سبولجاريك، رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع إسماعيل هنية، الزعيم السياسي لحركة حماس، في قطر، الاثنين، بحسب بيان للجنة الدولية.

تصريحات استفزازية| مستشار نتنياهو: إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي يتوافق مع القانون الدولي

إطلاق إسرائيل النار على المستشفى الإندونيسي في شمال غزة كان متناسبًا و'يتوافق تمامًا مع القانون الدولي

اليمن: على المجتمع الدولي تحمل مسئولياته إزاء العدوان الإسرائيلي على غزة

طالب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي، المجتمع الدولي- ممثلًا بهيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن- بتحمل مسئولياته إزاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي والجرائم والمجازر التي يرتكبها في حق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة. وشدد السفير عبدالله السعدي- في كلمة بلاده التي ألقاها خلال اجتماع

جويتريش: عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة لا مثيل له وغير مسبوق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إن عدد المدنيين الذين قتلوا في غزة 'لا مثيل له وغير مسبوق' مقارنة بأي صراع منذ عام 2017.

الخارجية الأمريكية: استهداف المدنيين اللاجئين في مواقع تتمتع بالحماية غير مقبول

وأطلق الاحتلال النار على النازحين رغم قوله إنه سمح لهم بالخروج من هذا الممر الآمن.

رئيس وزراء الأردن: تهجير الفلسطينيين لدينا يعني الحرب.. وغياب الحل السياسي يقود لانفجار أكبر

 

 

 

 

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