بداية عودة "نجوم الجوزاء" لسماء المساء.. ظاهرة مميزة

تشهد سماء الأفق الشرقي في هذه الأيام ظهورًا مبكرًا لمجموعة من النجوم المعروفة باسم "نجوم الجوزاء"، حيث تظهر بعد غروب الشمس ببضعة ساعات، ومن المتوقع أن تستمر ظاهرة هذا الظهور حتى مطلع شهر ديسمبر.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، تعتبر نجوم الجوزاء من أبرز المجموعات النجمية التي يمكن ملاحظتها في سماء الليل. ويتكون الجزء البارز في هذه المجموعة من ثلاثة نجوم متوسطة اللمعان تشكل خطًا مستقيمًا قصيرًا، ويُعرف هذا الجزء بـ "حزام الجبار". وفي الوطن العربي، يظهر حزام الجبار ونجوم الجوزاء مائلاً إلى الجنوب عند بداية ارتفاعها في السماء الشرقية في هذا الوقت من العام.

تحتوي هذه المجموعة النجمية على نجمين لامعين يُعرفان باسم "منكب الجوزاء" و "رجل الجوزاء"، ويتلألأ كل منهما في اتجاهين متعاكسين من حزام الجبار.

مع مرور الوقت ودوران الأرض حول محورها، سترتفع نجوم الجوزاء في السماء، وعندما تكون في أعلى نقطة لها ستكون باتجاه الأفق الجنوبي بعد منتصف الليل.

ومن المعروف أن النجوم تشرق مبكرًا بمقدار حوالي 4 دقائق كل يوم، أو بمعدل حوالي ساعتين مبكرًا كل شهر. لذلك، إذا لاحظت تألق نجوم الجوزاء في الأفق الشرقي عند الساعة 9 مساءً اليوم، فمن المتوقع أن تجدها في نفس المكان في السماء عند الساعة 7 مساءً بعد شهر من الآن. وإذا كانت تظهر في الأفق الجنوبي عند الساعة 1:30 فجرًا غدًا، فمن المتوقع أن تكون مرئية في الأفق الجنوبي عند الساعة 11:30 مساءً في نهاية شهر ديسمبر.

ويمكن لعشاق علم الفلك والمهتمين بالنجوم استغلال هذه الفترة لمراقبة نجوم الجوزاء ومتابعة تحركاتها في سماء الليل، وذلك من خلال استخدام التلسكوبات والمناظير الفلكية المتاحة.

هذا وتعتبر عودة "نجوم الجوزاء" لسماء المساء حدثًا مثيرًا يستحق المتابعة والاهتمام، حيث يمكن للمشاهدين الاستمتاع بجمال وروعة هذه النجوم وتأمل سرّها وألقها في سماء الليل.

ويرجع السبب في هذه الانحراف في موقع نجوم الجبار (الجوزاء) الى حركة الأرض حول الشمس، فمع حركتنا حول الشمس فان منظورنا نحو النجوم حولنا وعند نفس الساعة يوميا يتغير، فالنجوم في النصف الشرقي من السماء ترتفع قليلًا إلى الأعلى في حين أن كل النجوم في النصف الغربي تنخفض قليلًا نحو الأفق الغربي.