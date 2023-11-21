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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وزير العدل يفتتح جناح الوزارة في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا

وزير العدل يفتتح
وزير العدل يفتتح جناح المشاركة في معرض القاهرة الدولي للتكنو

افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، اليوم الثلاثاء، جناح وزارة العدل المشاركة به في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

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محررات وزارة العدل

وشاركت وزارة العدل هذا العام بعدة مشروعات خدمية تكنولوجية وهي اولا مشروع وحدة اصدار محررات الوزارة عن بعد وذلك في اطار تقديم الوزارة لخدماتها للمواطنين وتيسير سبل التعاون معهم..حيث يعتمد ذلك البرنامج الذي طبق منذ عام ٢٠٢١ باستحداث وحدة ذكية تعتمد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج محررات وزارة العدل عن بعد على نحو يمكن المواطن من الحصول عليها بمختلف انواعها من خلال هذه الوحدات الذكية والمستهدف من ذلك المشروع هو تطبيقه بكافة المحافظات و المدن والمراكز ..فضلا عن جميع القرى التابعة لمبادرة حياة كريمة..

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الجدير بالذكر أنه تم تطوير ذلك المشروع خلال العام الجاري ٢٠٢٣باضافة خدمة استصدار توكيلات الشهر العقاري من خلال الوحدة الذكية المعدة لذلك ..حيث تم تدعيم الوحدة بخاتم مصلحة الشهر العقاري و ايضا الية التوقيع الالكتروني والبصمة الالكترونية لمراعاة الاجراءات الشكلية في اصدار هذا النوع من المحررات..ومن المنتظر ان تقوم وزارة العدل خلال الفترة القادمة بنشر تلك الوحدات الذكية بخارج مصر لخدمة ابناء الجاليات المصرية.

ومن المنتظر في بداية العام القادم استحداث تطبيق اصدار محررات نيابة الاسرة من خلال تلك الوحدات الذكية على نحو يمكن المواطنين من الحصول على مستخرجات من وثائق الزواج والطلاق واعلامات الوراثة وغيرها من اعلامات نيابة الاسرة .

تحويل الكلام الشفوي إلى مقروء 

وشاركت وزارة العدل بالمشروع التكنولوجي الثاني هو مشروع تحويل الكلام الشفوي الى محرر مقروء الذي بداءت مراحلهوالتجريبية منذ سبتمبر ٢٠٢١ من خلال تنفيذ مشروع ميكنة محاضر الجلسات من خلال استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي القائم على تحويل ما يدور بالجلسات من مرافعات سفوية و سؤال المتهمين الى نص مكتوب على نحو يمكن من خلاله الرحوع الى وقائع الجلسة المسجلة ويربط ما يتم اثباته بمحضر الجلسة و ءلك لتدعيم منظومة اللاورقية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة.

وتم نشر و العمل بتلك المنظومة في ١٣ محكمة ابتدائية و داخل قاعات تجديد الحبس عن بعد ..حيث تم استخدام المنظومة في ٩٢ الف جلسة تجديد حبس عن بعد حتى الان تضمنت مختلف اللهجات المصرية .

المحاكم الاقتصادية 
 

ومنذ بداية شهر سبتمبر الماضي بدات وزارة العدل بالتعاون مع الجهات المعنية في تعميم المنظومة على المحاكم الاقتصادية والتي تعتمد على نظام التقاضي عن بعد وذلك في ١٤ قاعة داخل ٨ محاكم اقتصادية.

وفي اطار القضاء على تداول القضايا بين النيابة العامة و المحاكم التي تنظر تجديد الخبس عن بعد ورقيا نسقت الوزارة بالتعاون مع النيابة العامة في اتشاء تطبيق يتم من خلاله ارسال الملفات من النيابة للمحكمة وقاضي المعارضات للاطلاع عليها الكترونيا ثم يباشر جلسة التجديد و تحرير محضر التجديد الكترونيا .

المشروع الثالث الذي تشارك به وزارة العدل هذا العام هو مشروع حقيبة التوثيق المتنقل وهو عبارة عن حقيبة مجهوة باحدث المعدات التقنية والتي تعد بمثابة ممتب توثيق متنقل يقوم الموثق باستخدامها في حالات التنقل الخارجية و يتم حجز تلك الخدمة من خلال الرقم الساخن ١٥٩٩٩.

وشاركت وزارة العدل ايضا بمشروعات الربط الالكتروني بين محكمة النقض و المحاكم الاقتصادية و النيابة العامة والطب الشرعي.

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