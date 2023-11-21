عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بنك الاستثمار الأوروبي يوسع تواجده في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من القاهرة

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

افتتح بنك الاستثمار الأوروبي أمس، رسميًا مركزه الإقليمي الجديد في القاهرة، لتعزيز المشاركة والتعاون مع الشركاء من القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تم الإعلان عن المركز الإقليمي العالمي لبنك الاستثمار الأوروبي من قبل  مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ورانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية، وجيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وتم افتتاحه رسميًا في حفل حضره 150 شخصية مصرية وإقليمية ودولية، القادة السياسيين ورجال الأعمال والمصرفيين.

ويعد بنك الاستثمار الأوروبي الشريك المالي الدولي الرائد لمصر، وقد قدم الدعم المالي والفني للاستثمار في مجال العمل المناخي والأعمال التجارية والطاقة والمياه والنقل مما أدى إلى تحسين الفرص والخدمات في جميع أنحاء مصر على مدار أكثر من 40 عامًا. وترحب مصر بقرار بنك الاستثمار الاوروبي لتحديد موقع المركز الإقليمي هنا في القاهرة، و بجويدو كلاري كرئيس جديد للمركز الإقليمي.
 

وقالت الدكتورةرانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي أن  التواجد المعزز في القاهرة سيؤدي إلى تعميق الشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي وفتح فرص جديدة في السنوات القادمة.

وأكدت جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي:  "يعد تعزيز الوجود المحلي لبنك الاستثمار الأوروبي العالمي أمرًا بالغ الأهمية لمعالجة تحديات الاستثمار بشكل أفضل وزيادة تأثير المشاركة مع شركاء الاستثمار من القطاعين العام والخاص.  وسيعمل المركز الإقليمي الجديد على تعميق تعاون بنك الاستثمار الأوروبي مع مصر ودول من لبنان إلى المغرب.  

وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر "يرحب وفد الاتحاد الأوروبي بقرار بنك الاستثمار الأوروبي، بنك الاتحاد الأوروبي، إنشاء مركز إقليمي في القاهرة.  : "يتمتع بنك الاستثمار الأوروبي بخبرة مالية وفنية وبيئية واجتماعية فريدة من نوعها، وسيدعم الاستثمارات الجديدة في مصر وفي المنطقة لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية".

البناء على عقود من المشاركة والتواجد في مصر

بنك الاستثمار الأوروبي هو أكبر بنك عام دولي في العالم ومملوك مباشرة من قبل الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، قدم بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 15 مليار يورو للاستثمارات التحويلية العامة والخاصة في جميع أنحاء مصر منذ عام 1979.

وفي السنوات الأخيرة، دعم بنك الاستثمار الأوروبي قطاعات الأعمال والمياه والطاقة المتجددة والنقل المستدام في جميع أنحاء مصر.

يعتمد المركز الإقليمي الجديد على الوجود الدائم لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة منذ عام 2002. ويقع المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي إلى جانب بعثة الاتحاد الأوروبي في القاهرة.


"جويدو كلاري" رئيسا للمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي
 تعيين جويدو كلاري رئيسًا للمركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، حيث يدير فريقًا من الخبراء الماليين والفنيين في القاهرة ويعمل مع زملائه في 6 مكاتب في جميع أنحاء المنطقة، بالإضافة إلى المقر الرئيسي لبنك الاستثمار الأوروبي في لوكسمبورج.

بنك الاستثمار الأوروبي الاستثمار الأوروبي الاقتصاد الاستثمارات التعاون الدولي الدعم المالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

ترشيحاتنا

بحضور وزير الخارجية المصري.. إنطلاق القمة العربية الإسلامية في موسكو

اعتداء خطير.. رئيس النواب: على السلطات المصرية مواجهة أي محاولا ت لتهجير الفلسطينيين

رئيس النواب: نرفض بشكل قاطع إكراه الفلسطينيين على النزوح وتحديدا إلى سيناء

التقييم وجمع البيانات مستمر.. اكتشاف غاز جديد في البحر المتوسط شرق العامرية

مفاجأة غير سعيدة للمرفوض طلب تصالحه في مخالفات البناء بالقانون الجديد

مدرب المنتخب السابق: انضمام فتوح وصبحي للمنتخب أمر عادي جدا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فيديو

هذل زوجي لهذا السبب.. وهذا موقفي من تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ