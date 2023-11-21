عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأهالي يوجهون الشكر للرئيس السيسي والمحافظ يستمع لطلبات المواطنين ويوجه بحلها على الفور

محافظ الغربية يشهد تسليم مشروعات اقتصادية لأهالي الغربية ضمن مبادرة "بيتك عمران"

محافظ الغربية
محافظ الغربية

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، فعاليات تسليم مشروعات اقتصادية تنموية لأهالي الغربية ضمن مبادرة "بيتك عمران" والتي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأورمان ومحافظة الغربية بالصالة المغطاة بنادي سيتي كلوب بطنطا.

وذلك بحضور أكثر من 2500 مواطن، وذلك بحضور اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، العقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا لمؤسسة حياة كريمة، المهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني للمؤسسة، و أحمد الأعصر مدير جمعية الأورمان بالغربية وأحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، و يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بالغربية.

محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.. صور

بدء اللقاء بالسلام الجمهوري وتلاوة القرآن الكريم أعقبه الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء دولة فلسطين الشقيقة.

وأكد اللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية خلال كلمته، أن التمكين الاقتصادي يعزز القدرة الذاتية ويسهم في تحسين الحياة وان مؤسسة "حياة كريمة" بالشراكة والتنسيق مع جمعية الأورمان العريقة تتبنى مشروعات وأكشاك لتوفير فرص اقتصادية للمواطنين غير القادرين، مما يعزز الاستدامة ويعمل على تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص العمل المحلية، كما يسهم في تعزيز الاستدامة المجتمعية وتقوية الروابط الاجتماعية من خلال دعم المشاريع المحلية وتحفيز التفاعل الاقتصادي في الأماكن التي تعتمد على هذه المبادرات، مختتما كلمته بتوجيه الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود الرائدة في توفير فرص العمل وتعزيز التنمية الاقتصادية حيث إن مساهماته الحاسمة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتحسن ظروف الحياة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي الدور العظيم الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الأورمان العريقة لتعزيز الحماية الاجتماعية لجميع المواطنين لخلق وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية.

في جولة صباحية.. محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وزفتي..صور

وفي كلمته قال محافظ الغربية إنه يجب أن نشكر جميعا في حدث اليوم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أهدى المواطن المصري الريفي البسيط مبادرة حياة كريمة التي تعد من أعظم الهدايا التي قدمها فخامته للشعب المصري فتقوم المبادرة بإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية والارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، وخلق واقع جديد من التنمية المستدامة الشاملة البشرية والتمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة المعيلة لهذه التجمعات الريفية مشيرا إلى أن هدايا فخامة الرئيس متعددة ولا تقف ومنها مبادرة بيتك عمران لحياة كريمة لتوفير مشاريع إنتاجية لتمكين الحالات الغير القادرة وذوي الهمم والمرأة المعيلة، موجها الشكر لمؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان على الجهود المبذولة
مختتما كلمته بقوله ما يقدم اليوم لأهالينا هو (من خير بلدنا لأهالي بلدنا – تحيا مصر بكم جميعا).
واختتم اللقاء بتسليم المشروعات الاقتصادية التنموية.

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق ومحور طنطا السنطة زفتي


وعلي هامش اللقاء حرص المحافظ على الاستماع لشكاوى وطلبات المواطنين موجها بفحصها وحلها على الفور.
يذكر أن فاعلية اليوم تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتماشيا مع بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بين مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان بهدف تنسيق وتوحيد الجهود بين كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لتنفيذ استراتيجية الدولة التنموية ودعم التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية لتخفيف العبء عليهم وكذلك الحد من الآثار السلبية للوضع الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لهم وتحويلهم من مستهلكين إلى منتجين من خلال توفير فرص عمل لهم لإخراجهم من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج.

IMG-20231121-WA0045
IMG-20231121-WA0045
IMG-20231121-WA0046
IMG-20231121-WA0046
IMG-20231121-WA0041
IMG-20231121-WA0041
IMG-20231121-WA0044
IMG-20231121-WA0044
IMG-20231121-WA0036
IMG-20231121-WA0036
IMG-20231121-WA0042
IMG-20231121-WA0042
IMG-20231121-WA0038
IMG-20231121-WA0038
IMG-20231121-WA0034
IMG-20231121-WA0034
IMG-20231121-WA0035
IMG-20231121-WA0035
IMG-20231121-WA0031
IMG-20231121-WA0031
IMG-20231121-WA0040
IMG-20231121-WA0040
IMG-20231121-WA0037
IMG-20231121-WA0037
IMG-20231121-WA0032
IMG-20231121-WA0032
IMG-20231121-WA0028
IMG-20231121-WA0028
IMG-20231121-WA0033
IMG-20231121-WA0033
IMG-20231121-WA0026
IMG-20231121-WA0026
IMG-20231121-WA0027
IMG-20231121-WA0027
IMG-20231121-WA0029
IMG-20231121-WA0029
IMG-20231121-WA0030
IMG-20231121-WA0030
IMG-20231121-WA0024
IMG-20231121-WA0024
IMG-20231121-WA0023
IMG-20231121-WA0023
IMG-20231121-WA0025
IMG-20231121-WA0025
التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المواطنين المشروعات ة حياة كريم بروتوكول التعاون بروتوكول دكتور طارق رحمى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

موضوعات متعلقة

تعليم الغربية: تعاون مع آداب طنطا في تدريب وتنمية مهارات المدرسين

ترشيحاتنا

صندوق رعاية المبتكرين يُطلق برنامج iGP لدعم مشاريع التخرج الصناعية لطلاب الجامعات

طلب مستفز.. الداخلية الألمانية توجه نداءً إلى الجماعات الإسلامية بشأن غزة

نائبة: نحن أمام إبادة جماعية وجرائم يندي لها جبين الإنسانية في غزة

أول تعليق لقناة الميادين على جريمة الاحتلال الصهيوني بقـ.تل صحفييها

البورصة تربح 7 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

وزير الخارجية: القصف المستمر للنازحين في جنوب غزة هدفه اجبارهم مغادرة القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أطفال في كفن واحد .. فيديو صادم من فوق أنقاض غزة

بالأبيض.. أصالة تتألق بإطلالة ناعمة في حفل ليلة الدموع بالرياض

للوقاية من الأزمات الشديدة .. نصائح هامة لمرضى الربو فى الشتاء

يأمل أن يرد صديقه من تحت الأنقاض.. فيديو تهتز له القلوب في غزة

فيديو

آخر تطورات استبعاد ثلاثي المنتخب وموقف فيتوريا / فيديو جراف

هذل زوجي .. نجلاء بدر تكشف سبب رفضها فكرة تبني الأطفال| فيديو جراف

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ