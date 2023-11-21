شاهد| بـ900 ألف جنيه سيارات سيدان 2024

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات عدد غير محدود من طرازات السيارات موديل 2023 و 2024 ، ويبحث قطاع كبير من المواطنين عن سيارات جديدة تمتلك العديد من المميزات والتكنولوجيات المتطورة من ضمنها ميتسوبيشي اتراج، وتويوتا بيلتا ، وبيجو 301 ، وسيتروين سي اليزيه، وهيونداي اكسنت RB .

1- ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 :

تخرج سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 قوة تصل الي 76 حصان، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1200 سي سي ، وتنتج عزم دوران يصل الي 100 نيوتن/متر، وتحتي علي ناقل حركة أوتوماتيك .

سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024

الفئة الأولي والوحيدة من سيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2024 تباع بسعر 670 ألف جنيه .

2- تويوتا بيلتا موديل 2023 :

عزم دوران تويوتا بيلتا موديل 2023 يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات من خلال ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 103 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 43 لتر .

تويوتا بيلتا موديل 2023

الفئة الثانية من سيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 تباع بسعر 695 ألف جنيه .

3- بيجو 301 موديل 2024 السيدان :

تحتوي سيارة بيجو 301 موديل 2024 السيدان علي محرك سعه 1600 سي سي ، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقود السيارة الي 50 لتر ، وتنتج قوة 115 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر .

بيجو 301 موديل 2024 السيدان الجديدة

تباع الفئة الأولي من سيارة بيجو 301 موديل 2024 السيدان داخل سوق السيارات بسعر 774 ألف جنيه .

4- سيتروين سي اليزيه موديل 2024 :

سعه خزان وقود سيتروين سي اليزيه موديل 2024 تصل الي 50 لتر، وتستهلك من الوقود 7.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك 1600 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل الي 150 نيوتن/متر، وقوة 115 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 188 كم/ساعة .

سيتروين سي اليزيه موديل 2024

تتواجد الفئة الثانية من سيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2024 في سوق السيارات المصري بسعر 849 ألف جنيه .

5- هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

تحصل سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، ويصل سعه خزان وقودها الي 43 لتر ، وعزم دورانها الي 156 نيوتن/متر، وتنتج قوة 125 حصان، وتبلغ سرعتها القصوى 185 كم/ساعة .

هيونداي اكسنت RB موديل 2024

تباع سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بسعر الأوفر برايس الذى يصل الي 900 ألف جنيه .