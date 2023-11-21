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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أوسوريو يتنازل عن نصف مستحقاته لدي الزمالك

اوسوريو
اوسوريو

أعلن الناقد الرياضي عمرو الدرديري علي تنازل المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أوسوريو عن جزء كبير من مستحقاته لدي نادي الزمالك

وكتب عمرو الدرديري عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "محمد حبشي وكيل أوسوريو : أوسوريو تنازل عن جزء كبير من مستحقاته يقترب من النصف وهو لا يريد أي أزمات مع النادي وجماهيره.. الزمالك قام بتحويل كافة مستحقات أوسوريو للمدرب في حسابه وتم إنهاء التعاقد بشكل ودي.. أوسوريو يمتلك عروض من أمريكا الجنوبية.. أوسوريو كان يتمنى تحقيق بطولة مع الزمالك".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم 26 نوفمبر الجاري باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو سليم الليبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الناقد الرياضي مستحقات اوسوريو نادي الزمالك محمد حبشي

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