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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

فرع جديد لهيئة التنمية الصناعية بمحافظة البحيرة| تفاصيل

صدى البلد

قامت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ترافقها الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة اليوم الثلاثاء بافتتاح فرع الهيئة بالمحافظة. 

وذلك لتقديم الخدمات الصناعية للمستثمرين ومنها رخصة التشغيل وتعديلاتها، والسجل الصناعي للمنشآت الصناعية، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الهيئة.

وأشارت رئيس الهيئة إلى أن ذلك يأتي تنفيذاً لسياسة وزارة التجارة والصناعة نحو توفير الخدمات للمستثمرين الصناعيين داخل محافظاتهم على مستوى الجمهورية وتيسير الإجراءات، فضلاً عن تبنى الهيئة لخطة شاملة لتطوير كافة فروعها القائمة وإستحداث فروع جديدة للتيسير على المستثمرين في الحصول على  خدمات الهيئة في ضوء الربط الإلكتروني لكافة فروع الهيئة ومكاتبها مع المقر الرئيسي والميكنة الإلكترونية للإجراءات.

مضيفة بأن بعد افتتاح فرع البحيرة اليوم، وصل إجمالي عدد فروع ومكاتب الهيئة الإقليمية على مستوى الجمهورية إلى ٢٩ فرعا ومكتبا، كاشفة عن افتتاح فرع جديد للهيئة بمحافظة كفر الشيخ الأسبوع المقبل ليصل إجمالى فروع الهيئة ومكاتبها الإقليمية إلى ٣٠ فرعا ومكتبا. 

 

وخلال الإفتتاح أعلنت رئيس الهيئة بأنه تقرر تفويض كافة فروع الهيئة بإصدار السجل الصناعي المشروط علاوةً على الخدمات المقدمة حالياً تيسيراً على المستثمرين، حيث يمنح هذا القرار مزيد من الصلاحيات لمديري الفروع والمكاتب الاقليمية مما يخدم توجهات وزارة التجارة والصناعة نحو تفعيل فروع الهيئة العامة للتنمية الصناعية للقيام بمهام المقر الرئيسي وتقديم خدمة متكاملة للمستثمرين.

التجارة والصناعة الهيئة العامة للتنمية الصناعية الخدمات للمستثمرين الدكتورة ناهد يوسف الدكتورة نهال بلبع الربط الإلكتروني

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