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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس شُعبة الأدوات الصحية: 78% في هذا القطاع صناعة مصرية

صدى البلد

أكد فوزي عبد الجليل رئيس شُعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية علي أهمية دور القيادة السياسية المصرية علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاهتمام بالتجارة البينية والتي بدأ الانتباه لها في الفترة الأخيرة ، واحتضنت مصر المؤتمر الأول والثاني لها ، مما يؤكد أهمية التجارة البينية ومردودها علي المبادرة الرئاسية الخاصة بتوطين الصناعة المصرية.
وقال (عبدالجليل) إن قطاع الأدوات الصحية كان يستورد في الفترة ما بين 1997 حتي 2014 حوالي 90% ولكن مع بداية الإتجاه لتوطين الصناعة تغير هذا الأمر وأصبحنا حاليًا ننتج في مصر أكثر من 78% وهناك منافسة مع أسواق عالمية كبري في هذا القطاع مثل الصين وتركيا ، وحدث تطور كبير جدًا في قطاعنا، ودخل كثير من المستوردين في التصنيع ، وهذا أمر جيد وله مردود إيجابي علي الصناعة المصرية وعلي صعيد توفير مزيدًا من فرص العمل واضافة قمية مضافة للاقتصاد القومي.
وعاد رئيس شُعبة الأدوات الصحية للحديث عن أهمية التجارة البينية وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المعرض الأخير بحضور رؤساء دول، ورؤساء وزراء ورؤساء هيئات، وهو ما يؤكد علي أهمية التجارة البينية، وهذا المعرض شهد ايجابيات كثيرة منها الاتفاقيات التي تمت وبأرقام مالية كبيرة سيكون لها مردود كبير علي تنمية الصناعة المحلية، بجانب الأهمية الكبري للأسواق الأفريفية التي تعتبر بكر وتستحق الاهتمام، والمنتج المصري مفضل بالنسة لكثيرًا من الدول الافريقية.
وتابع "عبد الجليل" : الوضع في مصر مبشر جدًا ، وهناك شركات كبري علي سبيل المثال من الصين بدأت تنقل وتفتح فروع في مصر، وهذا شئ جيد وثقة في الوضع الأمني المصري، وأيضا ثقة في النظام السياسي الحالي قائلا " انا شخصيا تحدثت مع مستثمرين صينيين في مجال الأدوات الصحية وهناك مستثمرين في أكثر من 10 مجالات أخري في الطريق إلى مصر" نتيجة المناخ الملائم للاستثمار والتشجيع من كل قيادات الدولة علي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأيضا بسبب مقومات التنمية الصناعية في مصر من بنية تحتية ، ونظام أمني، وخامات، أيدي عاملة ، بيئة ، كل شئ متوفر ومشجع علي الاستثمار والصناعة، والتجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية تمثل حوالي 13% من حجم التجارة التي تحتاجها أفريقيا، والمؤشرات الايجابية ستظهر بعد الاتفاقيات خلال معرض التجارة البينية الأخير، خاصة أن الدول الأفريقية ترغب في التعاون مع مصر لقرب المسافات، فضلا عن إن الدول الأفريقية تري النهضة الصناعية التي حدثت في مصر بتقنياتها الحديثة مما أدي إلى أن هناك منتجات مصرية بأعلي جودة ومواصفات عالمية.

افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتصاد القومي الاتفاقيات الادوات الصحية التجارة البينية

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