"حمزة: أطارد شبحا يطاردني" وترينو يشاركان في مهرجان سلطان بيلي الدولي

تشارك MAD Solutions بفيلمين قصيرين ضمن فعاليات النسخة القادمة من مهرجان سلطان بيلي الدولي للفيلم القصير الذي يُقام في الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر في اسطنبول، والفيلمان المشاركان هما الفلسطيني حمزة: أطارد شبحًا يطاردني للمخرج ورد كيّال والتونسي ترينو للمخرج نجيب كثير.



حمزة: أطارد شبحًا يطاردني هو أول فيلم للمخرج ورد كيّال وكتب السيناريو مجد كيّال. وبطولة كامل الباشا ومعتز ملحيس، وتدور أحداث الفيلم حول حمزة الذي يستجمع قواه بعد شفاءه المرض ويستأنف عادة يمارسها منذ سنوات طويلة ويجوب الغابة ليطارد أسدًا متوحشًا لا يؤمن أهل القرية بوجوده. وفي معركته لاصطياد الأسد، يواجه حمزة ذكرى الفقدان والتعذيب، ويناضل للوصول إلى بيته الآمن.





شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونافس في مهرجان مالمو للسينما العربية، وعُرض في سوق كليرمون فيران للأفلام القصيرة، ومهرجان Reel Palestine في الإمارات، وحصل على جائزة أفضل مخرج في مهرجان روتردام للفيلم العربي، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم عربي قصير بالمناصفة مع فيلم ترينو في مهرجان عمّان السينمائي الدولي.



ترينو من تأليف وإخراج نجيب كثير، ويشارك في بطولته محمد قريع، ماكس بيمبرتون، كوثر الذوادي، وإلينور كرو، ويحكي الفيلم قصة طفل صغير يهرب من جسده الفاشل وحياته المنعزلة بالسفر في أحلامه التي شكّلها من مجلات تحضرها له أمه؛ ولكن زوج والدته يحث أم الصبي على التوقف عن اهتمامها الشديد به، فيتخذ الأم والابن خطوة مهمة قد تغير حياتهما.



الفيلم شارك في مهرجان أفانكا السينمائي، حيث نال ماكس بيمبرتون تنويه خاص لأفضل ممثل، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوس أنجلوس السينمائي الدولي، حيث كان في الاختيارات الرسمية بمسابقة الأفلام القصيرة، كما نافس في مهرجان DOKUFEST الدولي للأفلام الوثائقية، ومهرجان Show Me Shorts السينمائي بنيوزيلندا، ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وترشح لأفضل فيلم طلبة قصير ضمن جوائز الجمعية البريطانية للمصورين السينمائيين، وعُرض في مهرجان ريف السينمائي في لبنان.