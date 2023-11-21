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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. مستشفي العودة تخرج عن العمل بعد قصفه بمدفعية الاحتلال

وضع كارثي بمستشفيات
وضع كارثي بمستشفيات غزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن مستشفى العودة بقطاع غزة خرجت عن العمل بعد قصفه بالمدفعية ومقتل عدد من الكوادر الطبية.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، إلى أن عشرات الشهداء والجرحى بين المرضى والطاقم الطبي سقطوا في القصف الإسرائيلي على مستشفى العودة.

وقصفت قوات الاحتلال مستشفى العودة في شمال غزة، وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت مبنى مستشفى العودة في شمال غزة.

وكانت وزارة  الصحة بغزة اكدت أن هناك مخاوف من إقدام الاحتلال على مجزرة أخرى في المستشفى الإندونيسي، مشيرة الي ان عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي استهدف المستشفى الإندونيسي.

وذكر مصدر مسؤول بالمستشفى الإندونيسي قائلا : نقوم بنقل الجثث بأنفسنا وهذا يفوق قدرة الإنسان على التحمل.

وأضاف : الوضع الذي نعيشه مأساوي ولا يمكن وصفه وهناك جثث في الأقسام والاحتلال دمر الطاقات البشرية والإدارية للمستشفى ما أخرجه عن الخدمة.

وأشار المسؤول الطبي بالمستشفي ، إلى أنه تم إجلاء 100 جريح و100 مرافق في حافلتين أمس.

وبين المصدر ذاته، أن المستشفى هدف للقصف العشوائي ولا تعليمات بشأن مصير المرضى والمستشفى محاصر وكل من يخرج منه فحياته عرضة للخطر.

من جانبها، أعلنت الأونروا أن 13 ألف شخص قتلوا في قطاع غزة 75% منهم من الأطفال والنساء وكبار السن.

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