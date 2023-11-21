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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس الإيراني يطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم إسرائيل وتعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا في الوقت نفسه دول مجموعة “بريكس” بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني، إلى جانب قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، واستهداف المستشفيات.

وأشار الرئيس الإيراني خلال قمة بريكس حول الشرق الأوسط، إلى أن ممارسات الاحتلال في قطاع غزة إرهاب مطالبا بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين جهات إرهابية.

وطالب "رئيسي" الدول الأعضاء في منظمة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

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