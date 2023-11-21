الرئيس الإيراني يطالب دول "بريكس" بقطع علاقاتها مع إسرائيل

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أن الدول الغربية تواصل تسليح ودعم إسرائيل وتعرقل عملية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطالبا في الوقت نفسه دول مجموعة “بريكس” بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.

ويتعرض قطاع غزة لعدوان إسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 13 ألف فلسطيني، إلى جانب قطع إمدادات المياه والكهرباء والوقود، واستهداف المستشفيات.

وأشار الرئيس الإيراني خلال قمة بريكس حول الشرق الأوسط، إلى أن ممارسات الاحتلال في قطاع غزة إرهاب مطالبا بتصنيف الحكومة والجيش الإسرائيليين جهات إرهابية.

وطالب "رئيسي" الدول الأعضاء في منظمة بريكس بقطع العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع إسرائيل.