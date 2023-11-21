جامعة أسيوط: نحرص على فتح آفاق للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي بمختلف المجالات

أكد رئيس جامعة أسيوط الدكتور أحمد المنشاوي، حرص إدارة الجامعة على فتح آفاق للتعاون الأكاديمي والعلمي والبحثي في مختلف المجالات وذلك مع كبرى المراكز، والمؤسسات والجامعات العالمية المرموقة.



جاء ذلك خلال توقيع رئيس الجامعة اليوم /الثلاثاء/ اتفاقية تعاون ثلاثية بين الجامعة وجامعة مندليف الروسية ومؤسسة phosagro الروسية (وهي شريك صناعي كبير لجامعة مندليف التكنولوجية وتعد من أكبر الشركات المنتجة للأسمدة بالعالم).



وقال رئيس الجامعة إن البروتوكول يهدف لتبادل المنفعة بين الأطراف الثلاثة بمجال التعليم، والعلوم والتطوير الابتكاري وتنظيم دورات تدريبية للطلاب بمجال الزراعة الحديثة، والأسمدة المعدنية، والأمن الغذائي.



وأضاف أنه يهدف أيضًا لتقديم محاضرات؛ لزيادة وعي المزارعين بالبلدان الإفريقية وعقد المؤتمرات والندوات حول عدد من الموضوعات المهمة في مجال الزراعة وعن إبطاء ظاهرة الاحتباس الحراري.



ولفت إلى أن ذلك يتم من خلال شركة PhosAgro التي تملك منصة تعليمية (https://lectorium.phosagro.com/lectures/) والتي ستكون متاحة لجامعة أسيوط ولمصر والدول الإفريقية.



وأكد أن الاتفاقية سوف تسهم في تعزيز هذا التعاون خاصة بالمجال الزراعي مما يسهم في تحقيق النفع لمحافظة أسيوط ومحافظات الصعيد ومصر عامة، وهو ما يعد تأكيدًا على الدور الخدمي والمجتمعي الرائد الذي تقوم به جامعة أسيوط تجاه مجتمعها المحيط.