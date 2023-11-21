عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لقاء تنظيمي لحملة المرشح حازم عمر.. والشعب الجمهوري: نعمل بشكل قوي

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التدريب والتثقيف المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

أمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور كريم سالم أمين مساعد أمانة التدريب والتثقيف المركزية- عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدين لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتور كريم سالم، رحب فيها بالحضور من أمانة التدريب والتثقيف، مؤكدًا على أن الحزب يعمل بشكل قوي على تأهيل جميع أعضاء الأمانة لكي يكونوا قادة للحزب بمواقعهم، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونون حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام المهندس حازم عمر، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

ترشيحاتنا

صقور الأخضر.. الشهري يقود السعودية للفوز على الأردن بثنائية دون رد

الأخضر السعودي يضرب الأردن بهدفين دون رد في تصفيات آسيا والمونديال

مصدر مسئول للقاهرة الإخبارية: اتفاق التهدئة يتضمن تدفق المساعدات والسولار لجميع مناطق غزة

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد

رئيس “العاصمة الإدارية”: 300 مليار جنيه حجم أصول الشركة.. المرحلة الثانية العام المقبل.. وطرح 10% من الأسهم في البورصة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فوائد خارقه لتناول الكاكاو في الشتاء

للرجال.. أحذر تناول هذه الأطعمة تسبب ضعف الخصوبة

بعد ما قتل عصام الصياد.. معلومات عن أحمد ماجد بطل مسلسل صوت وصورة

فيديو

يوم القيامة قرب والدليل ظاهرة في مكة

خطوة بخطوة .. ازاي تقدم في حج الجمعيات الأهلية ؟

تحذير لاصحاب السيارات.. بيان هام من الأرصاد بسبب الطقس

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى جالوت -2 للمنطقة الغربية العسكرية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ