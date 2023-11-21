رئيس لجنة حقوق الإنسان بالنواب: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين

شن طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، هجوما حادا على قوات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أنها تمارس إبادة جماعية في قطاع غزة، كما أن هناك صمتا دوليا من كل المؤسسات الدولية في مشهد غير مألوف.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن شعوب العالم تتحرك للتنديد بأفعال قوات الاحتلال، ولكنا لم نشهد تحركا من قادة العالم لتغيير آرائهم والتراجع عن دعم الحكومة الإسرائيلية في جرائم الحرب التي ترتكبها بحق الأطفال والنساء والعزل.

وتابع: في حالة تهجير الفلسطينيين من أرضهم يعني تصفية القضية، ولكن مصر وكافة قيادتها ترفض كافة محاولات تهجير الفلسطينيين.



