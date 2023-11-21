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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر مرسيدس B 200 موديل 2023 الجديدة في مصر

صدى البلد

تقدم العلامة التجارية الألمانية مرسيدس باقة من أقوى السيارات الجديدة بالسوق المصري أبرزها B 200 موديل 2023، والتي تعتبر أحد أرخص إصداراتها.

 مرسيدس B 200 موديل 2023

مواصفات السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023

زودت السيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 بمحرك 1300 CC تيربو بقوة اجمالية قدرها 163 حصانا، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، 4 سلندر.

تعمل سيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 عبر منظومة الجر الامامي للعجلات، حيث تعتمد على ناقل سرعات اوتوماتيكي من 7 نقلات، وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 223 كيلومتر/ساعة.

تعتبر السيارة B 200 موديل 2023 من الطرازات الاقتصادية للوقود، حيث تستهلك 5.7 لتر فقط عندما تخوض مسافات اجمالية قدرها 100 كم، بينما تتسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 8.2 ثانية.

 مرسيدس B 200 موديل 2023

السعر الرسمي لسيارة مرسيدس B 200 موديل 2023

يبلغ السعر الرسمي لسيارة مرسيدس B 200 موديل 2023 نحو 1,675,000 جنيه جنيه مصري.

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