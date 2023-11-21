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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب صنعها أطول شعر مستعار في العالم.. فيديو

سيدة تدخل موسوعة
سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب صنعها أطول شعر مستعار في العالم

تمكنت سيدة من نيجيريا من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية بعد صنعها أطول شعر مستعار في العالم 

استغرق طول الشعر المستعار الذي صنعته هيلين ويليامز  350 مترا خلال 11 يوما، وفقا لما ذكرته “روسيا اليوم”. 

وعن الأدوات التي استخدمتها السيدة النيجيرية، فشملت: “ألف خصلة شعر خاصة، و12 علبة مثبت شعر، و6.3 ألف دبوس شعر، و35 أنبوبا من الغراء اللاصق”. 

أطول شعر

وحسب ما أكده موقع جينيس للأرقام القياسية فإن صاحبة هذا الإنجاز تعمل كصانعة للشعر المستعار منذ 8 سنوات، وتصنع ما بين 50 إلى 300 باروكة أسبوعيا، كمت تنقل خبراتها لطلابها الذين تعلمهم هذه المهنة.

وفي تعليق على هذا العمل قالت هيلين ويليامز:" هذا أفضل إنجاز تمكنت من تحقيقه في حياتي".

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