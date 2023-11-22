منتخب المغرب يستهل مشواره في تصفيات المونديال بالفوز على تنزانيا 2-0

استهل منتخب المغرب مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالفوز على مضيفه منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، مساء أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة من التصفيات.

سجل هدفي المنتخب المغربي، حكيم زياش في الدقيقة 28، وباكاري نوندو لاعب تنزانيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 53.. كما أهدر أشرف حكيمي ضربة جزاء لمنتخب أسود الأطلس في الدقيقة الثانية.

وأكمل منتخب تنزانيا المباراة بعشرة لاعبين فقط، بعد طرد لاعبه نوفاتوس ديسماس في الدقيقة 65، عقب تلقيه البطاقة الصفراء الثانية.

وتعد هذه أولى مباريات منتخب المغرب في تصفيات المونديال، بعد إلغاء مباراته في الجولة الأولى أمام منتخب إريتريا الذي انسحب من التصفيات.

وتمتلك أربعة منتخبات في المجموعة الخامسة للتصفيات، ثلاث نقاط، فيما يتفوق المنتخب المغربي ويتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن كل من زامبيا والنيجر وتنزانيا.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة الخامسة أقيمت في نفس التوقيت، فاز منتخب النيجر على ضيفه منتخب زامبيا بنتيجة 2-1.