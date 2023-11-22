"القومي لثقافة الطفل" يحتفل بأعياد الطفولة حتى نهاية الشهر الجاري

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يحتفل المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف باليوم العالمي للطفل حتى نهاية الشهر، حيث توجهت قافلة عيالنا إلى مستشفى الأطفال بالدمرداش، لتقديم مجموعة متنوعة من الفقرات والعروض الترفيهية والفنية، بالتعاون مع جمعية "مصر شريان الحياة" للتضامن بين أبنائنا الأطفال مرضى أنيميا البحر المتوسط، وسرطان الأطفال بعيادة الدم والأورام، مع أطفال غزة، وذلك لإدخال السرور والبهجة على الأطفال في يوم الطفولة العالمي.

وتضمنت القافلة عروض فرقة كروكي لعرائس الماريونت بقيادة المخرج خالد الخريبي، وعرض الأراجوز للفنانة جيهان محمد وملاغى أ. محمد عادل، وعرض المهرج للطالب معاذ محمد، وعرض لمسرح العرائس حكاية تيتو توته للفنانتين إيمان صبرى وحنان المفتى.

كما تم تقديم مسابقات ثقافية من قبل محمد عادل عبد الغني بالإضافة إلى الورش الفنية منها ورشة الرسم على الوجه، ورشة تاج ورد، ورشة اصنع لعبتك، ورشة تشكيلات ورقية، ورشة تلوين بوستر ضد الفساد، ورشة كارت معايدة ومعلومة صحية مفيدة.