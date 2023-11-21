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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر تشارك في معرض "شينزن" الدولي للصناعات الثقافية بالصين

صدى البلد

عقد مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء للإعلان عن مشاركة مصر في الدورة العشرين من معرض "شينزن" للصناعات الثقافية ICIF التى تقام في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024.

حضر المؤتمر الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والسفير الثقافي للسفارة الصينية بالقاهرة يانج رونج هاو، ومدير عام المركز الثقافي الصيني، ومحمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية، والدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة، وليو ون بين نائب رئيس جمعية شينزن للتبادل الثقافي الأجنبي، ودينج شيزهاو رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية ورئيس مؤسسة صحافة شينزن.

أعرب الدكتور قانوش عن سعادته وترحيبه بدعوة الجانب الصيني لمشاركة مصر في هذا الحدث العالمي الكبير، وأكد على أهمية تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين. وأشار إلى أن صندوق التنمية الثقافية ووزارة الثقافة المصرية توليان أهمية كبيرة للتعاون مع الثقافات العالمية، وخاصة الجانب الصيني.

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مشاركة مصر في معرض شينزن

من جانبه، قدم السفير الثقافي الصيني التهاني لكل من مصر والصين على نجاح جهود تعزيز المشاركة المصرية في معرض شينزن للصناعات الثقافية عام 2024. وأشار إلى العلاقات الثنائية العميقة بين مصر والصين، والتي تمتد لآلاف السنين عبر طريق الحرير. وثنى على المشاركة المصرية في المعرض خلال الأعوام السابقة.

قدم رئيس شركة شينزن للمعرض الدولي للصناعات الثقافية عرضًا تقديميًا حول تاريخ المعرض وأهميته الدولية. يُنظم المعرض بالتعاون بين إدارة المعرض ووزارتي الثقافة والتجارة والصناعة الصينيتين. وقد شهد المعرض تطورًا كبيرًا في مساحة العرض وعدد العارضين والمشاركة الدولية على مر الدورات.

من المقرر أن تُقام الدورة العشرين من المعرض في الفترة من 23 إلى 27 مايو 2024 في مدينة شينزن بالصين. ستشارك مصر في المعرض بجناح خاص يستعرض الثقافة والتراث المصري، بما في ذلك الآثار والفنون والحرف التقليدية والأعمال اليدوية والمنتجات الثقافية الأخرى.

يهدف مشاركة مصر في هذا المعرض إلى تعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين مصر والصين، وتعزيز الفهم المتبادل والتعاون في مجال الصناعات الثقافية. كما ستوفر المنصة فرصة للترويج للسياحة الثقافية في مصر وزيادة الوعي بالتراث المصري الغني.

يعد معرض شينزن للصناعات الثقافية ICIF واحدًا من أكبر المعارض الدولية في مجال الصناعات الثقافية. يجذب المعرض عددًا كبيرًا من الزوار والعارضين من مختلف أنحاء العالم، ويعتبر فرصة ممتازة لعرض وتبادل المعرفة والخبرات في هذا المجال.

من المتوقع أن تكون مشاركة مصر في هذا المعرض فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الثقافية والاقتصادية بين مصر والصين، وتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.

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