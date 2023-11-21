السلطان حسين كامل .. ما الهدف من تعيينه على حكم مصر؟

يصادف في مثل هذا اليوم ميلاد السلطان حسين كامل، وُلد حسين كامل في 21 نوفمبر عام 1853م، وكان سلطانًا لمصر من 19 ديسمبر 1914 حتى 9 أكتوبر 1917، وهذه الفترة تزامنت مع الاحتلال البريطاني لمصر. وقد تولى الحكم بعد عزل الخديوي عباس حلمي الثاني خلال الحرب العالمية الأولى.

قبل توليه الحكم، شغل حسين كامل مناصب مختلفة في الحكومة المصرية. بدأ بنظارة الأشغال العمومية ثم نقل إلى نظارة المالية. كما كان رئيسًا لشورى مجلس القوانين وأبدى اهتمامًا بشؤون الزراعة والمزارعين في مصر. ومع ذلك، لم يقم بأعمال كبيرة خلال فترة حكمه.

السلطنة المصرية

السلطنة المصرية هي فترة استمرت من عام 1914 حتى 1922، وكانت مصر خلالها تحت الحماية البريطانية. تم إعلان السلطنة المصرية بعد عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وتنصيب حسين كامل سلطانًا في عام 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى. الهدف من إنشاء السلطنة المصرية كان إنهاء السيادة الاسمية للدولة العثمانية على مصر.

توفي حسين كامل في 9 أكتوبر عام 1917 بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر الأسرة العلوية بمسجد الرفاعي في القاهرة. كان من المتوقع أن يتولى ابنه الأكبر كمال الدين حسين الحكم، ولكنه تنازل عن حقوقه في الحكم. وبعد ذلك، اختارت السلطات البريطانية الأمير فؤاد، الابن الأصغر للخديوي إسماعيل، ليصبح سلطانًا على مصر، وهو التاسع من الأسرة العلوية والثالث من أبناء الخديوي إسماعيل الذين حكموا مصر.