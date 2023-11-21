عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

السلطان حسين كامل .. ما الهدف من تعيينه على حكم مصر؟

صدى البلد

يصادف في مثل هذا اليوم ميلاد السلطان حسين كامل، وُلد حسين كامل في 21 نوفمبر عام 1853م، وكان سلطانًا لمصر من 19 ديسمبر 1914 حتى 9 أكتوبر 1917، وهذه الفترة تزامنت مع الاحتلال البريطاني لمصر. وقد تولى الحكم بعد عزل الخديوي عباس حلمي الثاني خلال الحرب العالمية الأولى.

قبل توليه الحكم، شغل حسين كامل مناصب مختلفة في الحكومة المصرية. بدأ بنظارة الأشغال العمومية ثم نقل إلى نظارة المالية. كما كان رئيسًا لشورى مجلس القوانين وأبدى اهتمامًا بشؤون الزراعة والمزارعين في مصر. ومع ذلك، لم يقم بأعمال كبيرة خلال فترة حكمه.

txt

فوز مصر بمقعد داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للناشرين

txt

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

السلطنة المصرية

السلطنة المصرية هي فترة استمرت من عام 1914 حتى 1922، وكانت مصر خلالها تحت الحماية البريطانية. تم إعلان السلطنة المصرية بعد عزل الخديوي عباس حلمي الثاني وتنصيب حسين كامل سلطانًا في عام 1914 أثناء الحرب العالمية الأولى. الهدف من إنشاء السلطنة المصرية كان إنهاء السيادة الاسمية للدولة العثمانية على مصر.

توفي حسين كامل في 9 أكتوبر عام 1917 بعد صراع مع المرض، وتم دفنه في مقابر الأسرة العلوية بمسجد الرفاعي في القاهرة. كان من المتوقع أن يتولى ابنه الأكبر كمال الدين حسين الحكم، ولكنه تنازل عن حقوقه في الحكم. وبعد ذلك، اختارت السلطات البريطانية الأمير فؤاد، الابن الأصغر للخديوي إسماعيل، ليصبح سلطانًا على مصر، وهو التاسع من الأسرة العلوية والثالث من أبناء الخديوي إسماعيل الذين حكموا مصر.

حسين كامل الاحتلال البريطاني الحرب العالمية الأولى الحكومة المصري الحماية البريطانية الخديوي عباس حلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

جداول امتحانات شهر نوفمبر.. وقرارات عاجلة بشأنها

ترشيحاتنا

الحكومة الإسرائيلية على جهاز كشف الكذب.. ماذا يريد نتنياهو؟

نتنياهو يكشف بند جديد من اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس

الوشم في الإسلام .. اعرف حكمه للرجال والنساء

9 أيام تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين بالخارج

انجاز طبي في السعودية..إنقاذ حياة شاب بعد إجراء عملية جراحية في القلب

في انتظار رد إسرائيل.. أول تعليق من قطر على صفقة تبادل الأسري


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيدة تدخل موسوعة جينيس بسبب صنعها أطول شعر مستعار في العالم.. فيديو

تجاهلت طليقها.. بوسى تثير الجدل فى أول ظهور بعد الطلاق

بالأحمر.. كيت ميدلتون تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة في أحد الزيارات الرسمية

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

فيديو

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ