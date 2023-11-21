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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

فولتير.. مدافع صريح ضد القوانين الفرنسية الصارمة |ماذا فعل؟

صدى البلد

فولتير، الفيلسوف الفرنسي البارز والكاتب، يُعَدُّ واحدًا من أبرز الشخصيات الفكرية في فترة التنوير. وُلِدَ بالاسم الحقيقي فرانسوا ماري آروويه في عام 1694 وعاش في فترة التنوير، واشتهر بنقده الساخر وسخريته الفلسفية الطريفة، ودافع بشدة عن الحريات المدنية، خاصة حرية العقيدة والمساواة وكرامة الإنسان.

فولتير

فولتير كان كاتبًا مجتهدًا ومتنوعًا، حيث كتب في مختلف الأشكال الأدبية. قام بتأليف المسرحيات والشعر والروايات والمقالات، وكتب أعمالًا تاريخية وعلمية، بالإضافة إلى أكثر من عشرين ألف رسالة. كما كتب أيضًا أكثر من ألفي كتاب ومنشور. كانت غزارة إنتاجه وتنوعه سببًا في تقدير وإعجاب الكثيرين، حتى أنه أصبح رمزًا للكتاب المميزين وغزيري الإنتاج.

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أشهر أعمال فولتير 

من بين أشهر كتبه "رسائل فلسفية" التي نشرت في عام 1734، و"الصادق" التي نُقِلت إلى العربية بواسطة طه حسين تحت اسم "القَدَر"، و"كانديد" (أو الساذج) الصادرة عام 1759، و "المعجم الفلسفي" الصادرة عام 1764.

فولتير

على الرغم من وجود قوانين رقابة صارمة وعقوبات قاسية، كان فولتير مدافعًا صريحًا عن الإصلاح الاجتماعي. ظهر اسمه بارزًا في فترة التنوير إلى جانب مشاهير آخرين مثل مونتسكيو وجون لوك وتوماس هوبز وجان جاك روسو. أعماله وأفكاره تركت بصمة واضحة على المفكرين الذين كانت أفكارهم مرتبطة بالثورة الأمريكية والثورة الفرنسية.

اعتمد فولتير اسم "فولتير" في عام 1718 بعد خروجه من سجن الباستيل. أصل هذا الاسم غامض، حيث يُعتَقَد أنه جاء كنوع من الجناس لكلمة "AROVET LI"، وهي الطريقة التي يتم بها نطق اسمه الحقيقي آروويه باللغة اللاتينية مع إضافة الحروف الأولى من كلمة "الأصغر" بالفرنسية. وتروي بعض القصص العائلية المتداولة بين أحفاده أنه كان يلقب في طفعليًا بـ"فولتير" من قبل والده، وهو مشتق من كلمة "volontaire" بالفرنسية، والتي تعني "متطوع" أو "متحمس".

فولتير الثورة الفرنسية الفيلسوف الفرنسي ثورة حرية العقيدة جان جاك روسو

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