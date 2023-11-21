فوز مصر بمقعد داخل اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي للناشرين

أُعلنت منذ قليل نتائج انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين، وقد أسفرت عن فوز الناشر المصرى أحمد رشاد بمقعد باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين بثاني أعلى الأصوات في التصويت الذي أجري على 5 مقاعد ليكون ثالث ناشر عربي يفوز بهذا المقعد منذ تأسيس الاتحاد عام 1896م.

الجدير بالذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA) هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة. تضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًّا من 76 دولة في أفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. ويضم آلاف الناشرين الأفراد حول العالم الذين يخدمون الأسواق التي تضم أكثر من 5.6 مليار شخص.

ويمثل الاتحاد الدولي للناشرين، الذي يقع مقره في جنيف بسويسرا، مصالح صناعة النشر في جميع أنحاء العالم ولقد تأسس الاتحاد الدولي للناشرين عام 1896 في باريس على يد كبار الناشرين في ذلك الوقت. وقد كان هدفه الأول هو التأكد من أن البلدان في جميع أنحاء العالم أظهرت احترامًا لحقوق الطبع والنشر، وتقوم على تنفيذ المعاهدات الدولية لحقوق الطبع والنشر بشكل صحيح، مثل: "اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية". التي لا يزال تعزيز حقوق الطبع والنشر والدفاع عنها هو أحد الأهداف الرئيسية للاتحاد الدولي للناشرين، أيضًا عمل الاتحاد منذ تأسيسه على تعزيز حرية النشر والدفاع عنها، وهو جانب أساسي من حق الإنسان في حرية التعبير.

ومن أهداف IPA تعزيز محو الأمية والقراءة، وأيضًا يُعدّ مكانًا دائمًا للقاء الناشرين للتواصل وتبادل وجهات النظر وممارسة الأعمال التجارية، والاتحاد الدولي للناشرين منظمة غير حكومية معتمدة تتمتع بعلاقات استشارية مع الأمم المتحدة.