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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي ينفذ ضربات دقيقة على منشأتين في العراق

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ ضربات دقيقة على منشأتين في العراق، ردًا على هجمات ضد قواته.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، جاء في بيان الجيش الأمريكي، إنه في صباح اليوم الأربعاء، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات منفصلة ودقيقة ضد منشأتين في العراق.

وأضاف البيان أن هذه الضربات كانت ردًا مباشرًا على الهجمات التي شنتها الجماعات المدعومة من إيران ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم الذي وقع في العراق أمس، والذي تضمن استخدام صواريخ باليستية قريبة المدى.

وكانت المقاومة الإسلامية في العراق، أعلنت الثلاثاء، استهداف قاعدة عين الأسد الأمريكية في العراق بالأسلحة المناسبة.

وذكرت المقاومة في بيان لها أن ذلك جاء رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهالي غزة حيث تم إصابة الأهداف بشكل مباشر.

ونقلت "رويترز" عن مسؤول عسكري أمريكي، أنه تم استهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف المتواجدين في قاعدة عين الأسد الجوية في العراق مما أدى إلى وقوع إصابات طفيفة وأضرار في البنية التحتية.

وقال المسؤول العسكري الأمريكي لرويترز، إن القوات الأمريكية ردت على الهجوم دفاعًا عن النفس ضد أولئك الذين نفذوا الهجوم ضد القوات في العراق.

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