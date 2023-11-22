أوائل شهر رمضان المبارك.. قصة إشهار ليلى مراد إسلامها؟

يصادف في شهر نوفمبر وفاة قيثارة الغناء العربي ليلى مراد ، عن عمر يناهز 79 عاما، ليلى مراد .. هي ليليان زكي مراد موردخاي ولدت يوم ١٧ فبراير عام ١٩١٨ ، درست في مدرسة نوتردام ديزابوتر و تعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد و الملحن داوود حسني ، تقدمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات و تعاقدت للغناء بشكل اسبوعي في الإذاعة .

أعمالها :



قامت ليلى مراد بتقديم أعمال سينمائية مثل " ليلى بنت الأغنياء ، سيدة القطار ، عنبر ، قلبي دليلي ، غزل البنات" و من اشهر اغانيها " الدنيا غنوة ، الحب جميل ، يا رايحين للنبي الغالي ، يا حبيب الروح " ..

زواجها :



تزوجت الفنانة ليلى مراد من الفنان أنور وجدي و استمر زواجها منه 8 سنوات و انتهى بالطلاق . تزوجت من الطيار وجيه أباظة وأنجبت منه اشرف و تزوجت من المخرج فطين عبد الوهاب وأنجبت منه زكي فطين عبد الوهاب ..

اعتزلت العمل الفني في منتصف الخمسينات وهي في قمة المجد و لم تتراجع عن قرارها ..

ليلى مراد

قصة اسلامها :



وكانت أبرز محطات حياتها هو إعلان إسلامها عام 1946 وعن قصة إسلامها : فذات ليلة من عام 1946 وفي أوائل شهر رمضان المبارك حيث كانت الزينة والفوانيس تطل على شرفة ليلى مراد ..

استيقظت الفنانة ليلى مراد علي صوت مؤذن المسجد المجاور لعمارة الايموبيليا بشارع شريف بوسط القاهرة يؤذن لصلاة الفجر حيث كانت تسكن ليلى مع زوجها أنور وجدي، وقد احست كأن هاتفا دعاها الى شيء ما .. فأيقظت أنور وجدي وهي تردد : أنور .. أنور .. قوم اصحي .. صوت المؤذن النهاردة جميل .. أحلى من أي يوم .. قبل كده كان صوته يزعجني كل فجر .. اليوم صوته في أذني أحلى من صوت الكروان.. أنور.. أنور.. أنا عايزة أشهر اسلامي .. ثم عادت لتهزه وهي تقول : يا أنور قوم اسمعني .. بأقولك عاوزة أشهر اسلامي ..

رد أنور ببرود : قولي أشهد ألا اله الا الله وأن محمداً رسول الله كدة تبقي أسلمتي ونامي بقي يا ليلى أنا طول النهار والليل تعبان بأصور في الاستوديو وبعدين ايه اللي خليك تفكري في حاجة زي دي دلوقت، فقالت له ليلى : أنا حبيت الاسلام يا أنور فتركها ونام كعادته ..

لكن ليلى مراد لم تنم .. ظلت مستيقظة وفي التاسعة أيقظت زوجها أنور وجدي وارتدت ملابس محتشمة ووضعت طرحة على رأسها وقالت له هيا بنا نذهب الى مشيخة الأزهر كي أشهر اسلامي ..

وفي الأزهر استقبلها الشيخ محمود أبو العيون وأشهرت اسلامها على يديه ونحرت الذبائح بعد خروجها من الجامع الأزهر ووزعتها على الفقراء والباعة الجائلين .. وأقامت أول مائدة للرحمن في شارع المدابغ ..

ليلى مراد

اتهامها بالتبرع للكيان الصهيوني :



ومن أصعب المواقف التي مرت بحياتها هو اتهامها عام 1955 بالتبرع لاسرائيل الا ان التحقيقات اثبتت براءتها من كل ما نسب اليها من اتهامات ..

وفاتها :



رحلت ليلى مراد عن عالمنا يوم 21 نوفمبر 1995 عن عمر يناهز 79 عام ، و قد أوصت قبل رحيلها بأن يصلى عليها بمسجد السيدة نفيسة.