توفيق الحكيم حضور متجدد.. محاضرة بثقافة أرمنت بالأقصر

شهد فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات الثقافية والفنية ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "توفيق الحكيم حضور متجدد" ألقاها د. النوبي عبد الراضي موضحا نشأة وحياة توفيق الحكي وأعماله، والرمزية والواقعية في أعمال توفيق الحكيم المسرحية.

أعدت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية للشاعر جاد شامي "مربعات من فن الواو"، وكذلك أعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر أحمد عراقي بعنوان "قلب إستعمال"، كما نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان" الفن الشعبي "نفذتها صفاء حسن.

أعد قصر ثقافة الطود مسابقة ثقافية ومعلومات عامة نفذتها فاطمة ماهر لرواد القصر، بجانب ذلك نفذت ورشة فنون تشكيلية بإستخدام الصلصال نفذتها هند مصطفى بصحبة رواد القصر، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل بصحبة رواد المكتبة، بينما أعدت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة حكي قصة بعنوان "حلل شخصيتك بنفسك" تأليف د. إبراهيم الفقي سردتها وردة حسن.

تأتى الفعاليات بإشراف أقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى، من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.