كيف تابع الرئيس السيسي بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب.. شاهد

علق الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية ومحافظ الإسكندرية والقليوبية سابقًا على متابعة الرئيس السيسي لـ بيان رئيس الوزراء أمام مجلس النواب، قائلًا إن أكثر ما يميز الرئيس أنه غير منفصل عن الواقع والشعب المصري ومواقع التواصل الاجتماعي.



وأضاف "فرحات" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، من تقديم الإعلامية فاتن عبد المعبود، اليوم الأربعاء، أنه دائمًا يدّون على صفحاته عن الأحداث الجسيمة وحول الموضوعات التي تحتاج إلى عرض رؤيته ليس عن الطريق الرسمي أو الإعلامي، لأن هذه التدوينات تصل لفئات معينة منها الشباب والأجيال الجديدة، حيث يحرص الرئيس السيسي دائمًا على طمأنة الشعب المصري.



وأشار الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية إلى أن طلبات الإحاطة هي إحدى الأدوات الرقابية لمجلس النواب، معقبًا أن استخدام الأدوات الرقابية وخاصة مثل هذا الحدث الجلل هو أمر محمود لمجلس النواب، مضيفًا أن كلمة رئيس الوزراء خلال جلسة أمس كانت مهمة للغاية، حيث وضح موقف الدولة تجاه التهجير القسري وسبب اتجاه الدولة في تعمير سيناء.