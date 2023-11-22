الإجابة مصر| العالم يرحب بهدنة غزة ويشكر الوسطاء.. والسيسي يعد بمواصلة الجهود لتحقيق العدالة| تفاصيل

الرئيس السيسي :

نرحب بالوصول لهدنة وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين

أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية

تطور هام شهدته الأزمة في غزة خلال الساعات الماضية حيث نجحت الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في إتمام صفقة الهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني .

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل له و قف إطلاق النار من الطرفين في غزة لمدة 4 أيام وإدخال مئات الشحنات الخاصة بالمساعدات والوقود إلى غزة، والإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما ووقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار الأربعة أيام، إلى جانب التزام الاحتـــ ـــلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في غزة خلال الهدنة و ضمان حرية حركة الناس من الشمال للجنوب على طول شارع صلاح الدين .

ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في الوصول لاتفاق لهدنة إنسانية وتبادل المحتجزين بين الجانبين.

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وقال الرئيس في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهد المصري الذي تم بذله لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن جانبه وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس السيسي ووسطاء آخرين على جهودهم في التوصل لاتفاق هدنة في غزة وإطلاق سراح الأسرى .

وقالت الخارجية الأردنية نأمل أن تصبح الهدنة في غزة خطوة تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل ونشيد بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة ، داعيا إلى ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة بشكل كامل ونريد إطلاق سراح جميع المحتجزين على الفور

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تأمل أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين بعد الهدنة بين إسرائيل وحماس.

فيما أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة.

أما رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت ترحيبها بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.

وقالت :"علينا مضاعفة الجهود لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية".

فيما رحبت الخارجية البلجيكية باتفاق الهدنة في غزة مؤكدة أنه يجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي.

ورحبت الخارجية الألمانية باتفاق الهدنة في غزة داعية إلى إرسال مساعدات حيوية إلى القطاع .

ورحبت الصين بالهدنة الإنسانية في غزة وتؤكد أنها ستساعد في تخفيف الأزمة، لافتة إلى أنه لن يكون هناك سلام دائم فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية .

كما رحبت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بصفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.