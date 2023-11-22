عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

الإجابة مصر| العالم يرحب بهدنة غزة ويشكر الوسطاء.. والسيسي يعد بمواصلة الجهود لتحقيق العدالة| تفاصيل

صدى البلد

الرئيس السيسي : 

نرحب بالوصول لهدنة وإطلاق سراح المحتجزين من الجانبين 

أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية

 

 

 

 

تطور هام شهدته الأزمة في غزة خلال الساعات الماضية حيث نجحت الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في إتمام صفقة الهدنة وتبادل الأسرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني . 

ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل له و قف إطلاق النار من الطرفين في غزة لمدة 4 أيام وإدخال مئات الشحنات الخاصة بالمساعدات والوقود إلى غزة، والإفراج عن 150 من النساء والأطفال الفلسطينيين من سجون الاحتلال دون سن 19 عاما ووقف حركة الطيران في جنوب قطاع غزة على مدار الأربعة أيام، إلى جانب التزام الاحتـــ ـــلال بعدم التعرض لأحد أو اعتقال أحد في غزة خلال الهدنة و ضمان حرية حركة الناس من الشمال للجنوب على طول شارع صلاح الدين .

 

ومن جانبه أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بما نجحت به الوساطة المصرية الأمريكية القطرية في الوصول لاتفاق لهدنة إنسانية وتبادل المحتجزين بين الجانبين. 

اقرأ أيضًا| بايدن يشكر الرئيس السيسي وأمير قطر لقيادتهما الحاسمة للتوصل لهدنة في غزة

وقال الرئيس في منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أؤكد استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

 

وثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجهد المصري الذي تم بذله لإتمام الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

ومن جانبه وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن الشكر للرئيس السيسي ووسطاء آخرين على جهودهم في التوصل لاتفاق هدنة في غزة  وإطلاق سراح الأسرى .

وقالت الخارجية الأردنية نأمل أن تصبح الهدنة في غزة خطوة تؤدي إلى وقف الحرب بشكل كامل ونشيد  بالجهود المصرية للتوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية البريطاني إن اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة خطوة مهمة ، داعيا إلى ضمان تنفيذ اتفاق الهدنة بشكل كامل ونريد إطلاق سراح جميع المحتجزين على الفور     

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، إن فرنسا تأمل أن يتم إطلاق سراح الأسرى الفرنسيين بعد الهدنة بين إسرائيل وحماس.

فيما أعلنت الخارجية الروسية، أن موسكو ترحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن هدنة إنسانية في قطاع غزة.

أما رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، أكدت ترحيبها بالاتفاق على وقف إنساني للأعمال القتالية في غزة، وإطلاق سراح عدد من المحتجزين.

وقالت :"علينا مضاعفة الجهود لإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم وزيادة المساعدات الإنسانية".

فيما رحبت الخارجية البلجيكية باتفاق الهدنة في غزة مؤكدة أنه يجب أن تتبعه خطوات أخرى امتثالا للقانون الدولي.

ورحبت الخارجية الألمانية باتفاق الهدنة في غزة داعية إلى إرسال مساعدات حيوية إلى القطاع .

ورحبت الصين بالهدنة الإنسانية في غزة وتؤكد أنها ستساعد في تخفيف الأزمة، لافتة إلى أنه لن يكون هناك سلام دائم فى الشرق الأوسط دون حل عادل للقضية الفلسطينية .

كما رحبت سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، بصفقة تبادل الأسرى والهدنة الإنسانية التي تمت بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه|الذهب يتراجع لأول مرة بعد قفزة جنونية وعيار 21 الآن مفاجأة

أبو مسلم: ضم عمر كمال مقابل إعارة 3 لاعبين من الأهلي أمر غريب

رسميًا الآن| سعر الدولار بالبنوك بعد تصريحات رئيس الوزراء حول أزمة الأخضر

ادعوله بالرحمة.. شريف رمزى يعلن وفاة شقيقه بعد صراع مع المرض

6 بنود.. حماس تنشر التفاصيل الكاملة لاتفاقية الهدنة وتبادل الأسرى مع الاحتلال

مفاجأة سارة تسعد ملايين المصريين.. الإعلان عن كشف ضخم من الغاز الطبيعي

السجائر تصدم الملايين| أسباب نقص المعروض منها.. وهذه أسعارها في الأسواق

الأهلي أم الدوري السعودي.. القصة الكاملة للعروض الرسمية لشراء أحمد فتوح

ترشيحاتنا

متحدث الرئاسة: قمة مصرية أردنية اليوم بالقاهرة

ماكرون: ينبغي للهدنة الإنسانية المعلنة أن تتيح إدخال المواد الإغاثية لسكان غزة

وزير التجارة: لدينا توجه سياسي لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول الخليج العربي

الهلال الأحمر الفلسطيني: وصول 14 سيارة إسعاف تابعة لنا لإجلاء مرضى ومصابي مستشفى الشفاء

سنتين في غيبوبة| تفاصيل وفاة شقيق شريف رمزي قبل الزواج.. وأزمته الصحية

رئيس الوزراء: نهتم بملف الصناعة ونشجع القطاع الخاص لقيادة نمو الاقتصاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيل ترضخ والمقاومة تنتصر| الهدنة خلال ساعات وبشروط حـ. ماس.. تفاصيل

محفزات تزيد من نوبات مرض الذئبة.. احترس منها

أسباب غير متوقعة لكسل الغدة الدرقية.. احذرها

بسبب المناخ والتكاليف| الأرز يعاود الارتفاع.. الكيلو بكام دلوقتي

فيديو

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟| فيديو جراف

ردّدها أطفال إسرائيليون| أغنية تثير ضجة على «إكس».. ماذا تقول كلماتها؟

تهجير الفلسطينيين | رد قوي من رئيس الوزراء ورسالة هامة لإسرائيل

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ