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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الفرق بين الانتخابات الرئاسية في 2018 والاستحقاق المقرر بـ2024.. محمود مسلم يجيب

الدكتور محمود مسلم
الدكتور محمود مسلم

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن المشاركة وعدم العزوف وأنها مبدأ من مبادئ الديموقراطية أن الجميع يشارك ويقول رأيه، لأن أى عزوف عن المشاركة هو نوع من عدم تأدية الواجب.

وأضاف الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن الشعب المصري شعب عريق والتجربة النيابية فى مصر هي تجرية عريقة فى المنطقة، موضحا أن الديموقراطية تنمو وتتطور، وبالتالي يجب على الجميع المشاركة والتعبير.

وتابع الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والأثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن هناك تباين بين الإنتخابات الرئاسية 2024 و2018، حيث أن إنتخابات 2018 لم يكن بها هذا التعدد، ولكن تلك الإنتخابات الأن هناك تباين وفوارق فى البرامج والأشخاص، لافتا إلى أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لديه رؤيته وتجربته التي يقيمها الناس بأنها شديدة الإيجابية، ومن يبينها أن هناك بها إنتقادات.

الدكتور محمود مسلم مجلس الشيوخ المشاركة لجنة الثقافة والسياحة الانتخابات الرئاسية

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