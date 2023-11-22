إحباط محاولة تهريب مبالغ مالية ومخدرات بمطار القاهرة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين "أحدهما أجنبى الجنسية") أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى ، وبحيازتهما مبالغ مالية "عملات أجنبية" وأقراص مخدرة مخبأة داخل حقائبهما بالمخالفة للقانون .

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.

تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.