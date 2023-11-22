مرض بالأسنان يتسبب في دخول هندية موسوعة جينيس.. تفاصيل وصور

تمكنت هندية تبلغ من العمر 26 عامًا من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية والسر في عدد أسنانها.



أوضحت موسوعة جينيس أن "كلبانا بالان" لديها في فمها 38 سنا، أي لديها 6 أسنان أكثر من عدد الأسنان الطبيعي الموجود لدى معظم البشر.



وتأتي أسنان الهندية مقسمة إلى 4 أسنان إضافية في فكها السفلي و2 في فكها العلوي.

هندية



وأوضحت السيدة أن الأسنان الزائدة بدت تنمو في صغرها، ولم يزعجها الألم، لكن والداها أصرا على مراجعة طبيب الأسنان ليخلع الأسنان الزائدة إلا أنها خافت وقررت ترك كل شيء كما كان.



ولفت المرأة إلى أنها سعيدة بحصولها على لقب "جينيس للأرقام القياسية" لأن هذا هو "الإنجاز الرئيسي في حياتي".



ويقول الخبراء إن نمو الأسنان الإضافية يحدث بسبب خلل في عملية تكوينها، على الرغم من أن هذه المسألة لم تدرس جيدا ولا تزال غامضة.



وبينوا أن هذا الأمر يسمي بـ “فرط الأسنان” أو “تعدد الأسنان” ويصاب به حوالي 4 بالمئة من سكان العالم سنا واحدا أو أكثر من الأسنان الزائدة.



