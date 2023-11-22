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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان ينظم 8500 زيارة منزلية ضمن حملة طرق الأبواب

جهود وأنشطة المجلس
جهود وأنشطة المجلس القومى للمرأة بأسوان

واصل فرع المجلس القومى للمرأة تحت رعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان سلسلة تدريبات برنامج ريادة الأعمال لدعم وتمكين المرأة إقتصادياً وذلك ضمن فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن البرنامج التدريبى إستهدف تدريب 25 سيدة وفتاة بقرية بنبان بحرى بمركز دراو حيث تضمن البرنامج تسليط الضوء على  العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد ، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات. 

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قومى المرأة 

وفى نفس السياق أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى إستمرار تنفيذ عدد 8 آلاف و500 زيارة منزلية إستهدفت توعية عدد 28 ألف و515 من الأهالى والمواطنين داخل قرى ونجوع مراكز إدفو ونصر النوبة وكوم أمبو وأسوان وذلك ضمن حملة طرق الأبواب (إحميها من الختان ).

وقالت بأن الحملة تهدف إلى نشر التوعية بمناهضة الختان وإزالة المعتقدات الخاطئة الخاصة ، بالإضافة إلى تسليط الضوء على قضايا تجريم ختان الإناث والإجراءات المتخذه لردع المخالفين ، علاوة على بيان المخاطر والآثار السلبية النفسية والجسدية لضحايا الختان.

كما كشفت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات الحملة يشارك فيها عدد كبير من الرائدات الريفيات وأعضاء المجلس القومى للمرأة ، بالإضافة إلى نخبة متميزة من العلماء والقيادات الدينية وأئمة الأوقاف .
 

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جهود 

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين. 

فيما أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم كافة التيسرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

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