إدارة الزمالك لن ترضخ.. ناقد رياضي يكشف تفاصيل الجلسة مع فتوح

علق الناقد الرياضي شادي عيسي علي جلسة أحمد فتوح مع إدارة الزمالك الأخيرة لحل ازمته مع النادي.

وكتب عيسي من خلال حسابه الشخصي فيس بوك : "فتوح طلب ٦٥ مليون جنيه منحة تعاقد ..ووضعه فئة أولي في الزمالك ..في جلسته مع ادارة الزمالك وهذا الرقم مرفوض ولن يحدث (حتي لو تبرع به محبين)

إدارة الزمالك لن ترضخ أبدا لشروط أحمد يحيي مهما حدث ..ده ملخص قصة فتوح لمن يحب أن يعرفها.

في النهاية اتمني الكابتن احمد سليمان والكابتن حسين السيد يتواصلوا مع بعض من اللاعبين في قطاع الناشئين بالزمالك ويحذرهم من التعامل مع هذا الوكيل او من معه لأنهم يحاولون الان مع عدد من اللاعبين الشباب في النادي.



وقد أعلن مصدر بنادي الاتفاق السعودي، حقيقة اقتراب نادي الاتفاق السعودي من التعاقد مع أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح المصدر بنادي الاتفاق السعودي، لبرنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، أنه لا توجد أي رغبة من جانب فارس الدهناء في ضم أي لاعب مصري خلال يناير القادم.

وتابع المصدر : " الاتفاق يمتلك 8 لاعبين أجانب ولاعب مصاب زائد عن القائمة وسيكون جاهزا في يناير، وليست لدينا أي رغبة في التفاوض مع فتوح أو زيزو أو أي لاعب مصري خلال يناير".

كواليس العرض السعودي.

وفي نفس السياق، كشف الإعلامي هاني حتحوت عن كواليس مفاوضات نادي أُحد السعودي لضم أحمد فتوح الظهير الأيسر لنادي الزمالك خلال انتقالات يناير المقبلة.

وقال حتحوت ، في تصريحات عبر برنامجه الماتش: "كل ما يلي على لسان مصدر مسئول بالنادي السعودي الذي أكد أنه كان هناك اهتمام بالفعل من جانبهم لضم أحمد فتوح خلال انتقالات يناير، ولكن حاليًا الباب مغلق".