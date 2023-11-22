شوبير يعلن موعد وصول ميدياما الغاني إلي القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن موعد وصول فريق ميدياما الغاني الي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في أولي مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ميدياما الغاني في طريقه إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال".



ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

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