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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير يعلن موعد وصول ميدياما الغاني إلي القاهرة لمواجهة الأهلي بدوري الأبطال

فريق ميدياما الغاني
فريق ميدياما الغاني

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن موعد وصول فريق ميدياما الغاني الي القاهرة استعدادا لمواجهة الأهلي في أولي مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكتب شوبير، عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: " ميدياما الغاني في طريقه إلى القاهرة استعدادًا لمواجهة الأهلي في دوري الأبطال".


 ويستعد الأهلي لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري، في أولى ‏جولات دور المجموعات ‏لدوري أبطال إفريقيا.

واستغل الجهاز الفني توقف المسابقات بعد مباراة الفريق أمام الجونة في الدوري ‏بسبب الأجندة الدولية، ومنح اللاعبين راحة ‏للتخلص من حالة الإجهاد العضلي ‏بسبب ضغط المباريات والسفر الخارجي خلال المشاركة في بطولة الدوري ‏الإفريقي.‏

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الإعلامي أحمد شوبير دوري الابطال مباراة ميدياما الغاني مباراة الفريق مواجهة الأهلي

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