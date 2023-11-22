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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غدا.. معهد الموسيقى العربية يستضيف حفل فريق ونس

صدى البلد

يستضيف معهد الموسيقى العربية غدا الخميس الموافق 23 من نوفمبر فريق ونس بقيادة المايسترو الدكتور طارق عباس، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وخلال الحفل سيقدم أعضاء الفرقة من المصريين والأجانب باقة متنوعة من أغاني الزمن الجميل.


وعن الحفل يقول المايسترو طارق عباس أن الفن هو لغة التخاطب بين الشعوب، ومن خلال حفلنا القادم سنحاول أن نقدم رسالة إنسانية للعالم بأصوات أبناء الفرقة من الأجانب والمصريين حيث ستضمن فقرات الحفل غناء المطربة الإسبانية "إليسا" لقصيدة (زهرة المدائن) تضامنا مع غزة، كما سيغني المطرب الفنزويلي جون أغنية (الأقصر بلدنا) كرسالة محبة لمصر الدولة الحاضنة لكل الفنون.

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وسيضم الحفل 11 أغنية من ألحانه، بالإضافة إلى أغاني التراث، ويتكون فريق ونس من 15 عشر مطرب ومطربة ما بين عرب وأجانب ومنهم (حبيبة حسن، شذى ناصر، جومانا ناجي، حنين طارق، منال طارق، أحمد خطاب، أحمد عوض، يوسف عادل،عمرو محمد، محمد حسين، أمل خليفة)

يذكر أن فرقة ونس أنشأها الدكتور طارق عباس، وهي فرقة موسيقية تجمع في أغانيها بين التراث والمعاصرة، وتضم في عضويتها عدد من الأجانب الذين يتعلمون اللغة العربية في القاهرة.

طارق عباس هو ملحن معتمد في الإذاعة المصرية، يعمل مدرّسًا للغة العربية لغير الناطقين بها في مركز اللغة العربية للعلوم والثقافة التابع لجامعة القاهرة، ويتّبع أسلوبًا فريدًا منذ العام 2001 في تدريس الأجانب باستخدام الموسيقى والغناء. 
بدأ عباس تعليم تلامذته الأغاني المصرية التراثية سواء باللغة الفصحى أو اللهجة العامية، وفي العام 2017 أسس فرقته الخاصة "ونس" التي تضم أعضاء من كوريا الجنوبية وألمانيا وبريطانيا وأفارقة وغيرهم، لنشر الثقافة المصرية بين الأجانب.

اغنية الاقصر بلدنا أغاني الزمن الجميل التراث والمعاصرة الأقصر بلدنا

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