قرار عاجل من اتحاد جدة تجاه حجازي

قال أنمار الحائلي، رئيس نادي اتحاد جدة، إن ناديي الهلال والنصر لن يتعاقدا مع أي لاعب جديد في السنتين المقبلتين، بسبب حصولهما على كامل ميزانيتهما.

وأضاف “الحائلي”، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي أكشن"، غير صحيح أننا طلبنا 4 لاعبين فقط، ونرى الأندية الأخرى حصلت على 8 لاعبين، وطالبنا بلاعبين عدة مرات لكن وصلنا أنه لا توجد ميزانية خاصة لـ الاتحاد.

وتابع "الحائلي"، في تصريحاته، "قررنا بقاء حجازي لأنه لاعب كبير وكابتن الفريق، والوقت الذي كان سيغيبه لن يكون طويلا بالنسبة لنا".

وتساءل رئيس نادي اتحاد جدة، "لماذا برنامج الاستقطابات لم يحقق طلبات نادي الاتحاد الكاملة في جلب اللاعبين".

واختتم الحائلي "التزمت الصمت الفترة الماضية، لكن اتمنى الاجابة ماذا حصل في الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية بخصوص التعاقد مع محمد صلاح، بالإضافة إلى راموس ودي بروين وجوندوجان".