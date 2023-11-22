أكدت حقها باستخدام كل الوسائل.. رسالة تهديد قوية من سوريا إلى إسرائيل

بعد قصف محيط مدينة دمشق..

وجهت سوريا رسالة تحذيرية الي دولة الاحتلال الإسرائيلي من استمرار النهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة، مؤكدةً على حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.

وذكرت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان لها أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حوالي الساعة 15.30 من بعد ظهر اليوم عدواناً جوياً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.



وأكدت الوزارة في بيانها؛ أن ذلك يأتي استمراراً للنهج الصهيوني القائم على العدوان وارتكاب الجرائم في المنطقة.

وشددت الخارجية السورية علي أن استمرار الكيان الصهيوني بهذا النهج العدواني ما هو إلا نتيجة للتعامي الدولي المخزي عن جرائم هذا الكيان، بما في ذلك عدوانه الوحشي المستمر منذ 47 يوماً على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والذي حولها إلى مقبرة للأطفال.

واتمت الخارجية بيانها : سوريا تحذر مجدداً من أن مثل هذه الأفعال الإجرامية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة يجب ألا يتم السماح للكيان الصهيوني بالإفلات من العقاب عنها، كما تؤكد حقها الثابت في الدفاع عن سيادتها واستقلالها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي”.