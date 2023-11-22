التنسيق الحضاري يدرج إسم المصور السينمائى وحيد فريد فى مشروع "عاش هنا"

أدرج الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، برئاسة "محمد أبو سعدة"، اسم المصور السينمائى وحيد فريد، في مشروع عاش هنا، وذلك تخليدا لذكراه عبر الأجيال القادمة، وتم وضع لافتة تحمل اسمه وعنوانه على باب منزله بمنطقة العجوزة.

يشار إلى أن وحيد فريد ولد في الإسكندرية، وبدأ كمساعد مصور لكبار المصورين أمثال محمد عبدالعظيم وحسن داهش، وكان أول فيلم له كمصور هو "ابن الشرق"، إخراج إبراهيم حلمى.

قام "فريد" بتصوير معظم أفلام فاتن حمامة، ومنها: "لك يوم يا ظالم" و"إمبراطورية ميم" و"ليلة القبض على فاطمة"، كما صور 11 فيلماً لعبدالحليم حافظ.

وصور العديد من الأفلام ، ومن أكثرها صعوبة "بين السما والأرض" في 1959 الذي تدور أحداثه داخل مصعد معطل، كما صور دليلة في 1956 أول فيلم مصرى بانورامى بالألوان، و من أهم الأفلام التي عمل فيها مديراً للتصوير: "الأستاذ يعرف أكثر"، "الهلفوت"، "ليلة القبض على فاطمة" ، "رحلة الشقاء والحب"، "ومضى قطار العمر" و"حتى آخر العمر"، "القاهرة 30"، "الباب المفتوح"، "الشموع السوداء"، "الخطايا"، "بين الأطلال"، "شارع الحب" ، "رد قلبى"، و"شباب امرأة".