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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. الجمهور يهاجم ابنة عمرو دياب بسبب هذه الصورة وشريف رمزي يعلن عن موعد ومكان عزاء شقيقه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

نشر قسم الفن عددا من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

شاهد.. استعدادات غادة عبد الرازق لصيد العقارب | صور

 

تستعد الفنانة غادة عبد الرازق لبدء تصوير مسلسلها الجديد صيد العقارب والذى تخوض به موسم رمضان القادم.

وتقوم غادة حاليا بعمل بروفة طرابيزة مع باقى أبطال المسلسل عقب التعاقد معهم ومنهم رياض الخولى وسيمون وأحمد ماهر ونجله محمد وأحمد علاء والمسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن.

ومن المفترض أن تبدأ غادة عبد الرازق تصوير أولى مشاهد المسلسل خلال أيام قليلة من الآن وعقب الانتهاء من عمل البروفات الخاصة بالحلقات الأولى.
 

 

هبة عبد الغني ضيفة شرف حدوتة منسية

 

انضمت الفنانة هبة عبد الغني لأسرة مسلسل "حدوتة منسية" كضيفة شرف، وبدأت تصوير أولى مشاهدها بالمسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر شاشات القنوات الفضائية.


وكشفت هبة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام" عن فيديو من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت قائلة:" بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا علي الله ، اشوفكم قريبا ضيفه بشخصية (هالة) في مسلسل ( حدوتة منسية ) ، حدوتة منسية ، تاليف محمود حمدان ، إخراج محمد محي الدين ،انتاج  فانتدج برودكشن ،مدير التصوير شريف النمر ، بطولة الاستاذه سوسن بدر و أحمد فهيم و احمد حجازي و محمد علي رزق و هشام اسماعيل و طارق صبري و ريم سامي و نانسي صلاح و امير صلاح الدين و دعاء حكم و هلا السعيد و عبير منير و عبير صبري و رجوي حامد و مجموعة كبيره من الزملاء قدام الكاميرا و ورا الكاميرا مش عايزه انسي منهم حد، دعواتكم بالتوفيق".
 

 

انتقل إلى المستشفى.. إعلامي شهير يتعرض لوعكة صحية

 

تعرض الإعلامي أحمد خيري، لوعكة صحية مفاجئة، اليوم الأربعاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بمحافظة القاهرة.

ونشر المقربون من الإعلامي أحمد خيري عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صورًا له من داخل المستشفى، مطالبين محبيه بالدعاء له بالشفاء العاجل.

 

احذفي الصورة دي حالا| هجوم حاد على ابنة عمرو دياب بسبب فلسطين

 

دائما ما تثير جنا ابنة عمرو دياب الجدل حولها على صفحات السوشيال ميديا وذلك بسبب حرصها الدائم على نشر كل تفاصيل حياتها من خلال صفحتها الشخصية.

وقامت جنا مؤخرا بنشر صور لها وهي تتناول الخمر بصحبة صديقتها معلنة عن دعمها الكامل لدولة فلسطين وهو ما عرضها للانتقاد حيث كتبت على الصور التى نشرتها على صفحتها الشخصية: بعض الخمر الفلسطيني.

وتسببت هذه الصورة والبوست المصاحب لها فى حالة من الهجوم الشديد على ابنة عمرو دياب، وقام رواد صفحتها بمهاجمتها مطالبينها بحذفها، فيما هاجمتها إحدى رواد صفحتها قائلة: يا نهار اسود ومنيل دا الاب مصري والام سعودية.
 

 

تعرف على موعد ومكان عزاء شقيق الفنان شريف رمزي

 

حددت أسرة الراحل صلاح رمزي شقيق الفنان شريف رمزي يوم السبت القادم ليكون موعدا لإقامة العزاء بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وكان صلاح شقيق شريف رمزي وافته المنية صباح اليوم بعد صراع مع المرض، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة عصر اليوم.
 

 

لأول مرة.. مراد مكرم ينشر كواليس الحلقة الأخيرة لمسلسل «صوت وصورة»|فيديو

 

كشف الفنان مراد مكرم،  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام"، فيديو مع الفنان أحمد ماجد، والذى شاركه فى بطولة مسلسل "صوت وصورة".

ويظهر مكرم في الفيديو مع جمال، ويقول، "فاتكوا حاجة عمركوا ما هتشفوها.. لأنها ما تصورتش .. لما الضحية تعتدى على الجاني.. بذوقه وبقوله أنت اتجننت طار برة الكاميرا ".

 

 

غادة عبد الرازق هبة عبد الغني ابنة عمرو دياب شقيق الفنان شريف رمزى

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