منتخب الكانوي ينهي تدريباته بنيجيريا استعدادا للبطولة الإفريقية المؤهلة للأولمبياد

أنهى المنتخب المصري للكانوي والكياك تدريباته اليوم بالمجري المائي بمدينة أبوجا بنيجيريا استعدادا للمشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة لأولمبياد باريس ٢٠٢٤ و التي تبدأ غدا و تستمر حتى ٢٧ نوفمبر الجاري.

وكان قد أعلن الاتحاد المصري للكياك و الكانوي برئاسة اللواء أيمن شويته أسماء بعثة المنتخب المصري المشاركة في البطولة الأفريقية المؤهلة للأولمبياد بنيجيريا و التي تكونت من رئيس البعثة العميد دكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد و أحمد وجدي مدربا ، باسل هشام إداريا ، و عبد الحميد طارق فنيا و اللاعبين سما فاروق ، محمود شوشه ، محمد طارق ، فرح هويدي ، آيه محمد ، يوسف ممدوح ، حمزه أيمن ، سهيل أحمد ، محمد خالد ، علي حسن ، إسلام هاني ، محمد جمال ، هنا محمد ، لمار أحمد.



وأشار شويته إلى أن الاتحاد لم يدخر جهدا في إعداد لاعبي المنتخب استعدادا لتلك البطولة والعمل علي تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأولمبياد ٢٠٢٣ من خلال البطولة الأفريقية.

وأشاد بالدعم الكبير من وزارة الشباب و الرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة بالاطمئنان المستمر علي المنتخب و لاعبيه و خطة اعداده و تقديم الدعم المادي و المعنوي للاتحاد و المنتخب لاستمرار تطويره و إعداده بالصورة اللازمة للتأهيل و تحقيق الميداليات.