حملة السيسي استقرار وتنمية في أسيوط للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

قامت حملة السيسي استقرار وتنمية أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة بزيارة إلى محافظة أسيوط لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية.



قال هيثم طواله مؤسس الحملة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: وجدنا إن هناك حالة كبيرة من الوعي لدى المواطنين بضرورة المشاركة في العرس الانتخابي أيام 10 و11و12 من شهر ديسمبر المقبل حيث أكدوا للحملة إنهم سيوجهون رساله للعالم كله أيام الانتخابات أنهم على قلب رجل واحد خلف قيادتهم الحكيمة للرئيس السيسي الذي تخطى الأرقام القياسية في تحقيق الإنجازات الكبيرة التي لم تحدث منذ 100سنة.

حملة السيسي

قال عادل نصيح منسق الحملة في أسيوط: تجولنا في شوارع قرية "دير درنكة" التابعة لمركز أسيوط ووجدنا تفاعل غير مسبوق من الأهالي الذين أعلنوا إن أصواتهم للرئيس السيسي باني مصر الحديثه والذي حول الألم إلي أمل في غد مشرق ومستقبل افضل يبني بسواعد ابنائة المخلصين

اضاف عادل نصيح: إن قرية دير درنكة من اشهر القري على مستوى الجمهورية حيث يوجد بها دير السيدة العذراء والذي يعد أحد أهم مسيرات رحلة العائلة المقدسة والذي انطلقت منة رحلة العودة للعائلة ويوجد اتفاق بين أبناء القرية للخروج أيام الانتخابات الرئاسية في مسيرات حاشدة استكمالاً للمشروعات العملاقة التي تحققت على أرض مصر بصفة عامة وفي مراكز وقرى محافظة أسيوط بصفة خاصة.



وأشار منسق الحملة إلي إن قرية "دير درنكة" من خلال رجالها وسيداتها وشبابها سيضربون في الاستحقاق الرئاسي أروع الأمثلة في الوطنية الخالصة والمخلصة للبلاد بالتوافد على اللجان ليضعوا علامة صح على رمز النجمة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتكون مرحلة جديدة من نجاحات أكثر في ظل الانطلاق إلي الجمهورية الجديدة.