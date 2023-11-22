مستشار الرئيس الفلسطيني عن الهدنة: خطوة على الطريق الصحيح ونشكر مصر وقطر

علق محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني على إقرار هدنة إنسانية في قطاع غزة واتمام صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.

وقال محمود الهباش في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز”، :" منذ اليوم الاول للعدوان كانت أولوياتنا الوقف الدائم للعدوان".

وتابع محمود الهباش:" اتفاقية الهدنة خطوة جيدة وخطوة على الطريق الصحيح ونشكر مجهودات مصر وقطر لاتمام اتفاقية الهدنة ".

وأكمل محمود الهباش:" نأمل أن تستمر الجهود للوقف الدائم والشامل للعدوان على قطاع غزة والضفة الغربية والقدس ".

ولفت محمود الهباش:" نامل أن يستمر الجهد العربي والدولي لفرض الشرعية الدولية وتطبيق قرارات الشرعية الدولية بما يضمن إنهاء الاحتلال وقيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس لتحقيق السلام في المنطقة".

